Alexander De Croo prononce son discours de politique générale (DIRECT VIDEO)

"Au nom du gouvernement, je veux présenter mes condoléances aux familles des victimes à Israël", a débuté Alexander De Croo. "L'horreur que nous avons vue témoigne d'une barbarie inacceptable. Cette extrême violence, aveugle et lâche, ferme brusquement la voie à toute perspective de paix et de sécurité dans la région. La violence ne sera jamais la solution. Pour qu’elle soit durable, la solution doit toujours être politique et diplomatique."

Le Premier ministre est ensuite revenu sur le contexte dans lequel est née la Vivaldi: "Il y a trois ans, en pleine crise sanitaire, vous avec accordé votre confiance à une équipe. La pandémie faisait de nouvelles victimes chaque jour et paralysait notre vie en société." Il a rappelé que de très nombreux emplois étaient dans la balance. "Les plus pessimistes voyaient déjà notre pays sombrer dans la pauvreté. Mais il n’en fut rien", s'est félicité le libéral flamand.

Le discours d'Alexander De Croo est à suivre en direct sur notre site ou sur LN24.