”Il faut qu’on parle” : faut-il interdire les manifestations pro-palestiniennes ? “Le risque est grand”

L’actualité du conflit israélo-palestinien n’a évidemment pas échappé à nos débatteurs. Tandis qu’une manifesation pro-palestinienne s’est tenue ce mercredi à Bruxelles et a fait couler beaucoup d’encre, deux autres ont été interdites à Paris par mesure de sécurité. Alors faut-il, oui ou non, interdire ces manifestations ? Pour Jean Kitenge, “une manifestation pro-palestinienne a toutes les raisons de pouvoir se tenir, que ce soit sur base juridique ou à l’aune des droits humains bafoués par le passé”. L’invité s’interroge par contre sur le timing de ces manifestations : “Pourquoi maintenant ?”. Par contre, s’il s’agit d’une manifestation pro-Hamas, Jean Kitenge est clair : “Elle doit être interdite. D’abord car le Hamas, ce n’est pas tous les Palestiniens et puis le Hamas est repris dans une liste de mouvements terroristes”.

De son côté, Vincent Schimdt a mis en garde : “En 2014 déjà, des rassemblements en France avaient dérapé avec des chants et slogans antisémites et antisionniste. Le risque est réel, dans la poudrière actuelle du conflit entre Israël et la Palestine, de voir le conflit s’immiscer dans les cortèges de manifestation ici chez nous. C’est donc pour ça qu’il faut interdire ces manifestations, parce que le risque est beaucoup trop grand de voir les groupuscules extrêmes d’un côté ou de l’autre s’affronter. Ce n’est pas une question de manifestation pacifique, mais de risque.”

