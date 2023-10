La Belgique met-elle en péril sa propre sécurité en envoyant des F-16 à l’Ukraine ?

À lire aussi

Après des semaines de tergiversations dans un dossier qui divisait les partenaires du gouvernement belge, Ludivine Dedonder, a finalement annoncé ce mercredi l’envoi de quelques chasseurs bombardiers belges F-16 en Ukraine, à partir de 2025, “en fonction de la montée en puissance de notre nouvelle capacité F-35”. Une décision qui dépendra également du futur gouvernement.

guillement On doit penser à notre sécurité et au bon déroulé de nos missions dans le cadre des différentes coalitions"

Mise sous pression par les libéraux, la ministre socialiste affirmait encore il y a quelques jours qu’il était impossible techniquement de livrer certains de nos chasseurs bombardiers en fin de vie. Outre l’envoi d’avions de combat, la Belgique va poursuivre ses efforts de formation des pilotes et proposer de s’occuper de la maintenance de l’ensemble de la flotte F-16 de la coalition. Du personnel belge va former des pilotes ukrainiens en Belgique, au Danemark et probablement dans un des pays de l’Union européenne.

À lire aussi

“On ne donne pas un F-16 sans rien fournir autour, nous précise le cabinet de la ministre de la Défense. Pour une heure de vol, il y a plusieurs heures de maintenance par la suite. En donner un maintenant reviendrait donc à céder un pot de fleurs. L’important dans cette coalition F-16 est de coopérer avec les autres pays afin de fournir une logistique, un stock de munitions et une maintenance suffisante”. Avant la fin de l’année, des entreprises belges seront ainsi chargées de former des techniciens pour opérationnaliser sa nouvelle capacité aérienne et sa flotte de F-16. Plusieurs entreprises dont Sabena Engineering et Patria Bec seront impliquées dans la maintenance de cette flotte.

Les limites de l’armée belge

“On en a encore besoin pour nos exigences opérationnelles et pour nos missions, comme notre intervention dans le cadre de la surveillance des pays Baltes, souligne Wally Struys, professeur émérite à l’École royale militaire et spécialiste en économie de la défense. Nous avons près de la moitié de notre flotte qui est opérationnelle à 100 % et comme nos futurs avions de chasse (les F-35, voir ci-contre) seront livrés en retard, il est difficile de s’en séparer avant que notre flotte soit totalement disponible. On doit aussi penser à notre sécurité et au bon déroulé de nos missions dans le cadre des différentes coalitions”.

F-16 ©IPM GRAPHICS

À lire aussi

Dans les colonnes du journal Le Soir ce mercredi, l’ex-numéro deux de l’armée belge, le général Marc Thys, estime que “donner des avions maintenant, c’est militairement impossible de prendre cette responsabilité”. “Parce que ce sera très difficile d’assurer les missions qui nous sont allouées. Si on nous prend des avions, la responsabilité ne sera pas à la Défense. C’est un véritable défi de réaliser les missions avec le matériel d’aujourd’hui”, a-t-il expliqué.

À lire aussi

Dans son nouveau modèle de forces armées, l’OTAN demande également aux pays membres de revoir à la hausse leur stock de munitions. Un point sur lequel la Belgique est également défaillante et va devoir investir. “Entre 1983 et 2019, le pouvoir d’achat de notre armée a diminué, constate-t-il. Nous n’avons déjà pas assez de matériel et de munitions pour notre propre armée. Toutefois, même avec nos contraintes, le fait de céder quelques F-16 serait apprécié de la part des alliés comme un geste important, surtout de la part de la Belgique qui fait partie des pays qui ont le moins contribué à l’aide militaire d’après les dernières données récoltées”.