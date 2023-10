Le tabagisme coûte plus de 1.000 euros par an aux Belges, y compris pour ceux qui ne fument pas !

En décidant d’augmenter le montant des accises sur le tabac, le Gouvernement fédéral espère mettre la main sur une manne de plusieurs millions d’euros chaque année. Une somme colossale, qui n’est pourtant qu’un mégot de cigarettes dans un paquet de dépenses. Car si les recettes fiscales sur la vente de cigarettes et tabac à rouler se rapprochent des 3 milliards d’euros annuels, les dépenses seraient bien plus larges. Selon une étude sur le coût réel des cigarettes, citée par la Cellule générale de Politique Drogues dans sa stratégie interfédérale 2022-2028, le tabagisme coûtait, en 2012, près de 13 milliards d’euros à la société actuelle (soins de santé, traitement des déchets, campagne de prévention), et n’en rapportait que deux. Soit un coût sociétal de près de 11 milliards d’euros par an.