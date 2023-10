50 000 Belges s’excluent eux-mêmes des casinos, salles de jeux et jeux en ligne : “Depuis deux ans, leur nombre explose”

“À 17 ans, j’ai commencé les paris sportifs. À 18 ans, j’étais au casino de Bruxelles. Au début, une fois par mois. Puis, vers 20-21 ans, tous les jours. On gagne la première fois, la chance du débutant, on pense qu’on est le meilleur. Puis on perd. Un jour on peut gagner jusqu’à 2 500 euros, et le lendemain perdre 2 000 euros. Parfois, tout mon salaire y passait. Oui, j’étais accro. Disons un addictif modéré. Je n’ai jamais demandé de l’argent à prêter à quelqu’un ni contracté de crédit. Je n’ai jamais joué avec de l’argent que je ne possédais pas. Au total, peut-être ai-je plus gagné que perdu. Mais je flambais tout tout de suite. Soit en rejouant mes gains, soit en payant, à moi et à mes copains, des voyages.”

À 25 ans Frederico obtient un “vrai” boulot et se met en couple, puis a un enfant : “Là, j’ai eu d’autres envies. Comme celle de pouvoir se payer un bon resto avec ma copine. J’ai ralenti le jeu mais j’ai continué.”

Selon une enquête 2022 chez les inscrits EPIS, la procédure EPIS est utile pour mieux gérer ses finances (89.9 %), pour se sentir mieux (87.1 %), pour arrêter de jouer (82.3 %), pour réduire le désir de jouer (80.1 %), et enfin pouraméliorer les relations aux proches (64.5 %).

À 30 ans, Frederico franchit le cap. Il demande qu’on l’exclue des casinos, salles de jeux et jeux en ligne. Il s’inscrit sur la liste EPIS. Cette plateforme qui rend impossible l’accès aux établissements et aux sites de jeux de hasard.

Il n’est pas le seul à l’avoir fait. Le nombre d’exclus volontaires a connu une nette progression en 2022 (+ 4 483 en 2022 alors qu’on tournait avant à environ + 2 000 par an). “Cela s’explique par le fait que depuis fin 2021, on peut s’exclure en deux trois clics via itsme alors que jusqu’en 2020, il fallait envoyer un courier par la poste. Une démarche plus longue et plus lourde qui laissait du temps pour changer d’avis ou incitait à la procrastination”, nous explique Magali Clavie, présidente de la Commission des Jeux de Hasard.

Au 30 septembre 2023, le fichier EPIS abritait 47 741 exclus volontaires. Par projection, la Commission évalue que cette liste en aura encore accueilli environ 4 344 nouveaux sur toute l’année 2023.

Près de 50 000 exclus volontaires : c’est énorme d’autant que tous les addicts ne font pas la démarche. Des études réalisées à l’étranger indiquent que l’auto-exclusion demeure peu sollicitée par les joueurs en grosse difficulté, et n’excède pas 10 % d’entre eux.

Magali Clavie nuance toutefois ce chiffre de 50 000 : “Certains sont inscrits depuis 15 ans. Ils ne sont plus problématiques mais ne se sont pas désinscrits.”

On estime que 80 % des joueurs sont des hommes. Or, parmi ceux qui s’auto-excluent, 25 % sont des femmes. Il y a disproportion. “Cela ne veut pas nécessairement dire que les femmes génèrent une addiction potentiellement plus lourde. On peut présumer aussi qu’elles s’auto-excluent plus vite, plus facilement.”

Il suffisait de demander à des proches de créer un compte avec leurs propres pièces d'identité pour que je puisse jouer.

En contrepartie, ils ont été 2 421 à faire lever leur interdiction en 2021 et 2 609 au 30 septembre 2022. “Il y a certes des addictifs lourds qui replongent notamment vu le faible recours à l’aide psychologique des répondants à notre enquête. Mais il y a aussi énormément de personnes qui, à un moment donné, ont ressenti le besoin d’avoir une période de refroidissement, de s’occuper à autre chose, de retrouver une vie sociale. Puis, ils lèvent leur interdiction mais, pour consommer les jeux de façon bien plus modérée”, décrit Magali Clavie.

“Le souci avec EPIS, c’est qu’il y avait moyen de la détourner”, témoigne Frederico. “EPIS n’agit que pour la Belgique donc je suis allé au casino de Breda, aux Pays-Bas. Mais une ou deux fois, pas plus. Par contre, il suffisait de demander à des proches de créer un compte avec leurs propres pièces d’identité pour que je puisse jouer. Mais j’ai fini par trouver cela lourd. Il fallait que je leur demande le code. J’ai bien senti que certains acceptaient mais que ça les dérangeait. Depuis ce dimanche, j’ai tout stoppé. J’ai fait bloquer tous ces comptes. À la longue, je devenais plus nerveux, plus irascible. Quand on se met à jouer dès dix heures du matin et qu’on perd 500 euros, on traîne cela toute la journée.”

De cette expérience de “détournement”, Frederico en retire de la perplexité. “Je rechargeais ces comptes de jeux à partir de mes propres comptes bancaires. Je trouve que les opérateurs de jeux en ligne devraient vérifier la provenance de l’argent.”

Magali Clavie ne nie pas le problème : “Chez beaucoup d’opérateurs, les contrôles d’identité se sont renforcés. Les joueurs s’identifient avec leur carte d’identité ou leur Itsme. Mais nous demandons un arrêté royal qui généralise cette sécurité. Beaucoup d’opérateurs vérifient également si le compte en banque qui renfloue appartient bien à celui qui a ouvert le compte jeu. Mais les délais sont souvent trop longs. Cela prend parfois six mois avant qu’une anomalie soit détectée. Là aussi, nous demandons un arrêté royal pour que les délais de vérification soient plus brefs.”

EPIS intègre également les exclus de force. Les personnes en règlement collectif de dettes, sous administration provisoire ou encore certains profils tels que magistrats, policiers, notaires, huissiers…

L’outil a aussi été introduit dans les agences de paris en octobre 2022 mais suspendu depuis janvier 2023 car l’arrêté royal ne respecterait pas le RGPD. Enfin, un projet de loi vient d’être approuvé en Conseil des Ministres en vue d’introduire EPIS dans les librairies pour les bornes de paris.

“Aujourd’hui, je m’autorise encore quelques parties de cartes, avec des amis ou en famille. Parfois sans argent, parfois avec un peu d’argent. J’ai toujours adoré les cartes. Chez nous, c’est familial”, témoigne encore Frederico.