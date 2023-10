Attaque du Hamas en Israël : les débats font irruption dans nos écoles

L’attentat perpétré ce week-end par les terroristes du Hamas en Israël continue à susciter des questions nombreuses et légitimes chez les enfants. Des interrogations qui font irruption dans les cours de récréation et dans les salles de classe et auxquelles les enseignants peinent souvent à répondre.

“Ce n’est vraiment pas évident de répondre à des questions sur cette thématique, d’autant plus que dans l’école où j’enseigne, il y a beaucoup d’élèves juifs et beaucoup d’élèves musulmans. Les questions sur le conflit israélo-palestinien reviennent souvent et je dois bien avouer que je ne me sens pas assez compétente pour y répondre correctement, sans donner de fausses informations et sans risquer de froisser les uns ou les autres”, confie Gwen, prof de sciences sociales dans une école secondaire bruxelloise.

Cette crainte de mal faire ou de froisser des élèves ou de susciter des réactions difficiles, on la trouve aussi chez Christine Toumpsin, directrice d’une école fondamentale à Bruxelles.

“Ce sont des sujets fort délicats et on n’est pas des spécialistes. On essaye d’aborder les choses de la manière la plus neutre possible mais c’est très délicat. On a peur de susciter des réactions fortes chez certains élèves ou du rejet. Aussi, on ne met pas le couvercle sur la marmite mais on essaye de se contenter de répondre aux questions des élèves pour ne pas en rajouter”, indique-t-elle.

Dans un contexte où les émotions sont très fortes, les mots des enseignants peuvent être jugés inaudibles par certains élèves.

“Le problème, c’est que les élèves réagissent souvent avec passion et émotion à ces sujets. Avoir des discussions rationnelles est très difficile. Il y a aussi beaucoup de préjugés sur un camp comme sur l’autre. Dans ce contexte, les élèves ont du mal à réfléchir et à prendre du recul. Ils pensent parfois que les profs essayent de les convaincre ou de le faire penser telle ou telle chose alors qu’on s’en tient aux faits”, observe Hélène Caels, représentante d’enseignants de philosophie et citoyenneté.

“On a trop peu d’heures pour traiter correctement ces sujets or développer l’esprit critique est primordial et demanderait au moins deux périodes par semaine de philosophie et citoyenneté pour tous les élèves”, appuie-t-elle.