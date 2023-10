C'est la pagaille ce jeudi matin sur les routes en Flandre: plusieurs explications

Vers 7h20, il y avait plus de dix kilomètres de bouchons, ce qui équivaut à 1h45 à 2 heures de file d'attente, la circulation ne pouvant se faire qu'au pas.

L'accident s'est produit vers 3h30 au bout de la bretelle d'accès à Lokeren. Il s'agit d'un accident unilatéral au cours duquel le chauffeur du camion a perdu le contrôle du volant et le camion s'est retrouvé sur le côté dans l'accotement. Les glissières de sécurité ont été gravement endommagées et du carburant s'est échappé du véhicule.

Le chauffeur, qui n'a pas été grièvement blessé, est resté coincé dans sa cabine pendant un certain temps et a dû être désincarcéré. Une grue spéciale a été utilisée pour l'hélitreuillage.

D'autres perturbations ailleurs

Comme l'indique Peter Bruyninckx du Centre flamand du trafic, dont les propos sont relayés par le Nieuwsblad, le chaos règne également sur d'autres routes partout en Flandre, avec au total plus de 240 kilomètres de bouchon. "Ce sont des valeurs exceptionnellement élevées", reconnaît Peter Bruyninckx. Cela s'explique par les "différents incidents ici et là". "Mais il s’agit surtout d’une heure de pointe matinale typique avec un temps pluvieux lors des embouteillages du mois d’octobre. Ce n’est pas agréable et il vaut mieux prévoir plus de temps pour vos déplacements", précise le responsable mobilité.