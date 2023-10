La percée du Vlaams Belang et du PTB, la mauvaise forme d'Ecolo: découvrez les résultats du grand sondage politique de La Libre

À lire aussi

Le PS creuse l'écart et décroche incontestablement la première place de notre sondage en Wallonie. Les socialistes, qui totalisent 27,2% des intentions de vote, connaissent une légère progression de 1,1% par rapport aux résultats électoraux de 2019 (26,1%).

A la deuxième position, le MR recueille 20,6%. Le score des libéraux reste stable par rapport à leur résultat de 2019 (20,5%).

Enregistrant la plus grosse progression, le PTB vient talonner les troupes de Georges-Louis Bouchez. Le parti de Raoul Hedebouw totalise 19,2% des intentions de vote, soit 5,4% de plus qu'en 2019.

Loin derrière le parti d'extrême gauche, Ecolo atterrit à la quatrième place du classement avec 11,6% des intentions de vote. Les écologistes reculent de 3,3% par rapport à leur score de 2019 (14,9%).

A la cinquième place, Les Engagés sont stables avec 11,1% des intentions de vote. En 2019, ils recueillaient 10,7% des voix en Wallonie.

Enfin, DéFi reste également sur la même lignée que lors des dernières élections. Le parti de François De Smet obtient 4,5% des intentions de vote, ce qui représente une augmentation de 0,4% par rapport à leur score de 2019 (4,1%).

Résultats de notre sondage en Wallonie ©IPM Graphics

Bruxelles : Le MR triomphe, le PTB décolle, Ecolo recule

Le MR décroche la première place du classement en Région bruxelloise, détrônant le PS qui était arrivé en tête dans la capitale lors des élections de 2019. Le parti libéral réunit 19,7% des intentions de vote. Il progresse donc par rapport à son score de 2019 (17,5%).

Relégué à la deuxième place, le PS totalise 18,8% des intentions de vote. Le parti de Paul Magnette engrange 0,3% par rapport à son résultat de 2019 (18,5%).

Le PTB, qui réalise la plus grosse progression, occupe la troisième place du podium bruxellois. Le parti d'extrême gauche recueille 15,3% des intentions de vote et voit donc son score clairement augmenter (+4,7%) par rapport au scrutin de 2019, où il avait obtenu 10,6%.

A la quatrième place, les écologistes chutent: Ecolo totalise 13% des suffrages dans notre sondage alors que le parti réunissait 15,5% des voix en 2019.

Derrière Ecolo, DéFi réunit 6,9% des intentions de vote. Le parti est donc loin de son résultat de 2019 à Bruxelles (10,3%) et enregistre le plus gros recul (-3,4%).

Quant aux Engagés, ils dépassent à peine le seuil électoral, avec 5,1% des intentions de vote, perdant 0,7% par rapport à 2019. Ils sont même dépassés par la N-VA, qui s'empare de la sixième place avec 5,3% des intentions de vote (une progression de 2,1% par rapport à 2019). On retrouve ensuite Groen (4,2%), le Vlaams Belang (4,2%), l'Open Vld (3,3%), Vooruit (1,3%), PVDA (1%) et le CD&V (0,8%).

Les résultats de notre sondage à Bruxelles ©IPM Graphics

Flandre : Le Vlaams Belang grand gagnant, Vooruit en nette progression, l'Open VLD dégringole

Le Vlaams Belang est en tête de notre sondage en Flandre. Reléguant la N-VA à la seconde place du podium, le parti d'extrême droite recueille 23,3% des intentions de vote. Il réalise une progression de 4,7% par rapport à son résultat de 2019 (18,6%).

S'ils se positionnent à la deuxième place du classement, les nationalistes flamands enregistrent quant à eux un net recul. Ils passent de 25,5% des voix en 2019 à 20,4% dans notre sondage.

A la troisième place, Vooruit réalise la plus grosse progression par rapport aux dernières élections. Les socialistes flamands enregistrent 16,1% des intentions de vote dans notre enquête, contre 10,8% des voix en 2019. À noter que notre sondage a été réalisé avant que ne soient révélés les propos racistes tenus par Conner Rousseau, mais bien après que des accusations de délits sexuels ont éclaboussé le président de Vooruit.

Le CD&V recueille 13,9% des intentions de vote et occupe la quatrième place du classement. Il connaît un léger recul par rapport à 2019 où il réunissait 14,2% des voix en Flandre (-0,3%).

A la cinquième place, le PVDA enregistre une belle progression. Le parti d'extrême gauche totalise 8,8% des intentions de vote, soit une augmentation de 3,2% par rapport au scrutin de 2019 où il recueillait 5,6% des voix.

Groen termine à la sixième position de notre sondage en Flandre. Les écologistes flamands réunissent 8,2% des intentions de vote, soit un léger recul (-1,6%) par rapport à leur résultat de 2019 (9,8%).

Enregistrant la plus grosse perte, l'Open VLD dégringole à la septième place du classement en Flandre. Les libéraux flamands obtiennent 7,9% des intentions de vote. Ils perdent 5,6% par rapport à leur résultat de 2019 (13,5%).

Les résultats de notre sondage en Flandre ©IPM Graphics

Fiche technique

Ce sondage a été réalisé par l'institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l'âge, le niveau d'éducation, le statut professionnel et la province. La marge d'erreur maximale est 4,4% dans les trois régions.