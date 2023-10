”Le cauchemar de tout cycliste” : le ministre de la mobilité Georges Gilkinet s’est fait voler… son vélo à Bruxelles

Mauvaise surprise pour Georges Gilkinet ce jeudi matin après une longue soirée au Parlement : le ministre de la mobilité s’est fait voler son vélo comme le révèlent nos confrères de Sudinfo. Gilkinet avait accroché son vélo non loin de l’hémicycle et a eu la mauvaise surprise de ne plus le retrouver à son retour.