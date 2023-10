Nominations au sommet de la Justice, les néerlandophones font blocage : “Cette situation servira ceux qui souhaitent la défédéralisation de la Justice”

Des dissensions entre néerlandophones et francophones au sein du Conseil supérieur de la Justice (CSJ) ont empêché la présentation d’une candidature à la fonction de procureur général près la cour d’appel de Bruxelles. Plusieurs candidats ont pourtant été auditionnés pour succéder à Johan Delmulle. Selon différents médias, il s’agit de l’actuel procureur fédéral Frédéric Van Leeuw et du président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles Paul Dhaeyer. À l’issue de ces auditions, la Commission de nomination et de désignation réunie du CSJ n’a cependant pu présenter aucune candidature.