Pourquoi les disparitions françaises d’Emile, Lina et même de Grégory donnent autant de frissons aux Belges ? Depuis Dutroux, il y a traumatisme…

Cette découverte survient alors que la France frémit rien qu’en pensant aux disparitions du petit Emile, deux ans et demi, dans la commune du Haut-Vernet (Var), et celle de l’adolescente de 15 ans, Lina, dans le Bas-Rhin. Deux affaires auxquelles les Français restent suspendus notamment en raison du traumatisme historique qu’a suscité l’affaire Grégory, justement.

Les Français, seulement ? Vraiment pas. L’étranger, la Belgique surtout, suit assidûment les épisodes de ces deux dernières affaires sordides. Bien plus que le désastre de l’affaire Maddie McCann, par exemple. Le partage entre les deux peuples de la même langue et d’une culture similaire ne doit pas y être pour rien. Il y a surtout qu’Emile et Lina émergent, chez nous, tels une réminiscence d’une lésion historique toujours vivace : les morts atroces de Julie et Melissa et autres victimes de Dutroux. Aujourd’hui encore, une non-identifiable camionnette blanche qui vivote dans un village où à proximité d’une école reste suspecte…

Depuis Grégory, depuis Julie et Melissa, les disparitions d’enfants ne sont plus taboues. Le simple fait qu’elles doivent être étouffées, en raison de leur caractère familial, est devenu anachronique.

L’empathie collective pour les familles de jeunes disparus n’en est pas moins à géométrie variable, même si tout le monde se dit “Bigre, ces tragédies sans raison objective, irrationnelles, cela pourrait arriver à mon enfant, à mon frère, à ma sœur.”

En Belgique, les Russo, Lejeune, Lambrechts, Marshall, Brichet, Benaïssa… l’ont massivement, unanimement, sociétalement, déclenchée. Leur digne comportement alors qu’ils étaient dans une effroyable tourmente, n’y a pas été pour rien.

Dans le cas d’Emile et de Lina, l’empathie est plus contrastée, à géométrie variable. Pour le jeune gamin de deux ans et demi, disparu à proximité de la maison du grand-père, en pleine réunion familiale, il ne pouvait, déjà, à la base, qu’il y avoir des soupçons de défaut de précaution. Mais ce sont surtouts les caractéristiques mystérieuses et hermétiques de la famille qui ont érodé leur statut de victimes. Quitte à les rendre suspects aux yeux de l’opinion publique au fur et à mesure que le grand-père apparaissait tel un patriarche autoritaire ne supportant pas la désobéissance alors qu’Emile était plutôt décrit comme un libertaire virevoltant qui adorait “suivre les papillons”. Le spectre de la punition claquante, qui aurait mal tourné, a plané tout un temps. Il y a surtout que ce clan, qui préfère l’enseignement catholique radical, féru de messe en latin, bien à droite. Du reste, les parents du gamin sont actifs dans une organisation d’extrême droite (le papa a même été candidat aux élections). La maman, plutôt que de faire appel à la populace, a appelé à prier la bergère qui a “vu” la Vierge, Benoite Rencurel, pour lui demander “le retour d’Emile avant le 7 octobre 2023”. Sinon, leur discrétion médiatique n’offre pas son lot de pathos au public.

À lire aussi

Leur laconique “Oui, on est de droite, et alors ?”, n’a rien d’outrancier mais fleure l’arrogance, sans doute auto-défensive. En fait, seul Emile fait pleurer dans les chaumières, lui et sa photo angélique agrémentée par un pissenlit coincé dans l’oreille.

Du côté de la famille de Lina, on semble plus dans les normes standard. Au départ, l’ouverture aux médias était plus ample.. C’est la maman, Fanny, qui s’est exposée. Son “Je ne lâcherai rien” sonnait comme un cri qui vient de l’intérieur. Son appel à toute info qui pourrait aider s’est adressée au peuple, pas à Dieu. Aujourd’hui, la famille a coupé le robinet de la communication mais dire plus risquerait de faire foirer l’enquête.

À lire aussi

Reste que même l’affaire Lina n’échappe pas aux hypothèses qui sèment le doute. Son petit ami, Tao a vu son GSM disséqué. Il a été mis hors de cause. Mais la maman de Tao a mis son grain de sel perplexifiant : “Lina était blessée au niveau des jambes et se trouvait dans une maison ou une usine désaffectée dans un rayon de 20 kilomètres “. Une hypothèse étonnante, dont personne ne connaît le fondement.

À lire aussi

Pour Emile, on a évoqué un jeune agriculteur du hameau qu’on soupçonnait d’avoir percuté le gamin avant de cacher son corps. Il a été blanchi. Au Haut Vernet, une dalle de béton chez un particulier a été détruite. Sans résultat. Les enquêteurs se sont intéressés de plus près au suicide d’un homme poursuivi pour corruption de mineur et atteinte sexuelle sur mineur. Mais son téléphone bornait loin du Vernet au moment de la disparition.

En absence de réponses, on les imagine…