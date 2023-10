Attaque du Hamas en Israël: quelque 13.000 Belges en Israël, le gouvernement étudie l'option d'un rapatriement

À l'issue de la réunion, le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé son soutien à la population juive et aux familles touchées, qualifiant d'"intolérable" l'attaque terroriste du Hamas.

Face à la flambée de violences au Proche-Orient, la communauté juive craint une recrudescence des actes antisémites en Belgique. Depuis samedi, le niveau d'alerte a été augmenté aux abords des écoles et des lieux de culte. Un monitoring constant de la sécurité est par ailleurs effectué par l'Ocam. Il n'est toutefois pas question que des militaires soient mobilisés dans la rue.

"Un numéro de contact au sein du centre de crise national sera par ailleurs ouvert pour toute personne juive souhaitant demander de l'aide", a indiqué la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a pour sa part confirmé que deux personnes juives avaient été prises à partie mardi soir. Les auteurs ont pu être identifiés à l'aide de caméras de vidéosurveillance.

La communauté juive belge est évaluée à quelque 35.000 personnes.

Les Affaires étrangères conseillent les Belges qui veulent quitter Israël et la Palestine

Les Affaires étrangères belges sont mobilisées pour donner "des conseils concrets" aux ressortissants belges souhaitant quitter Israël et la Palestine, au vu de l'escalade du conflit israélo-palestinien après l'attaque terroriste du Hamas samedi.

"Tous nos services sont mobilisés 24 heures sur 24 pour répondre par téléphone ou par e-mail aux Belges de la région qui nous contactent", précise jeudi le porte-parole du SPF Affaires étrangères à Belga. "Nous leur présentons toutes les options qui s'offrent encore à eux pour quitter les lieux. Elles peuvent être aériennes, terrestres ou maritimes."

Aucun rapatriement n'est programmé à l'heure actuelle mais le gouvernement fédéral étudie cette option, qui pourrait se concrétiser d'ici le week-end.

Par ailleurs, la situation "continue d'être suivie de près", assure le porte-parole du SPF Affaires étrangères.

Environ 10.000 Belges sont enregistrés auprès de l'ambassade de Belgique à Tel-Aviv, compétente pour Israël, et près de 3.000 le sont au consulat-général à Jérusalem, compétent pour Jérusalem et le Territoire palestinien, composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La plupart d'entre eux possèdent la double nationalité belgo-israélienne ou belgo-palestinienne. Plus ou moins 200 touristes belges sont également dénombrés en Israël et en Palestine.

