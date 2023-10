Qui sont les personnalités politiques préférées des Belges ? Voici les résultats du grand sondage de La Libre

Wallonie : les Premiers ont la cote

Il fait bon être ou avoir été Premier ministre auprès des électeurs du sud du pays. Alexander De Croo et Sophie Wilmès, qui sont les deux derniers locataires du "16 rue de la Loi", occupent les premières places de ce classement des personnalités, avec 51,7 % d’opinions favorables pour le libéral flamand et 50 % pour la membre du MR. Un autre ex-Premier se classe 4e : Elio Di Rupo, avec 34 %. Paul Magnette, qui rêve lui aussi du poste suprême en Belgique, se hisse au 3e rang, avec 37,9 %. Un autre socialiste, mais flamand cette fois, est le 5e plus plébiscité par les Wallons : Frank Vandenbroucke (32,1 %).

Notons que Jean-Luc Crucke (30,2%), qui a claqué la porte du MR pour rejoindre les Engagés, bénéficie d’une bonne popularité auprès des électeurs wallons. Il atteint le 6e rang et précède Raoul Hedebouw (30 %), ainsi que son ancien président de parti, Georges-Louis Bouchez (29,8%), et son nouveau président, Maxime Prévot (28,9 %).

Dans ce classement wallon, la première personnalité Ecolo, Jean-Marc Nollet (24,4 %), ne se classe qu’en 18e position. Les ministres Tellier (22,8 %), Gilkinet (19,9 %) ou Henry (17,4 %) se retrouvent tous dans le bas du tableau.

Le top 30 en Wallonie

Alexander De Croo 51,7 % Sophie Wilmès 50 % Paul Magnette 37,9 % Elio Di Rupo 34 % Frank Vandenbroucke 32,1 % Jean-Luc Crucke 30,2 % Raoul Hedebouw 30 % Georges-Louis Bouchez 29,8 % Pierre-Yves Dermagne 29,3 % Maxime Prévot 28,9 % Willy Borsus 27,6 % Caroline Désir 26,9 % Ludivine Dedonder 26,9 % Frédéric Daerden 26,9 % Hadja Lahbib 26,6 % Pierre-Yves Jeholet 26,5 % Vincent Van Quickenborne 24,5 % Jean-Marc Nollet 24,4 % Christie Morreale 24,2 % François De Smet 23,4 % Karine Lalieux 23,2 % Thomas Dermine 23,2 % Céline Tellier 22,8 % David Clarinval 22,2 % Bart De Wever 21,6 % Georges Gilkinet 19,9 % Sophie Merckx 17,9 % Philippe Henry 17,4 % Adrien Dolimont 16,6 % Rajae Maouane 16,1 %

Bruxelles : le retour de Wilmès

A Bruxelles, les trois personnalités les plus populaires sont les mêmes qu’en Wallonie, sauf qu’Alexander De Croo (50,7%) cède la tête du classement à Sophie Wilmès (54,4%). Paul Magnette (37,6 %) précède quant à lui Frank Vandenbroucke (4e, avec 37,1 %), qui est décidément apprécié des francophones.

Hadja Lahbib (35,9 %) ne semble pas avoir pâti du visagate puisqu’elle se classe 5e, devançant son président de parti, Georges-Louis Bouchez (35,2 %). Le Montois bénéficie d’une aura plus importante dans capitale qu'en Wallonie, où il se présente pourtant aux électeurs. Caroline Désir (35 %), Elio Di Rupo (34,3 %), Raoul Hedebouw (33,5 %) et Rudi Vervoort (32,8 %) complètent le top 10.

Comme en Wallonie, les écologistes sont à la peine en Région bruxelloise. Jean-Marc Nollet (25,9 %), Zakia Khattabi (25,1 %), Rajae Maouane (24,7 %), Alain Maron (24,3 %) et Elke Vandenbrandt (20,6 %) n’arrivent qu’entre la 23e et la 30e place de ce classement.

Le top 30 à Bruxelles

Sophie Wilmès 54,4 % Alexander De Croo 50,7 % Paul Magnette 37,6 % Frank Vandenbroucke 37,1 % Hadja Lahbib 35,9 % Georges-Louis Bouchez 35,2 % Caroline Désir 35 % Elio Di Rupo 34,3 % Raoul Hedebouw 33,5 % Rudi Vervoort 32,8 % Maxime Prévot 32,5 % François De Smet 31,9 % Pierre-Yves Jeholet 29,2 % Annelies Verlinden 28,5 % Philippe Close 27,7 % Ludivine Dedonder 27,7 % Bart De Wever 27,6 % Alexia Bertrand 27,6 % Karine Lalieux 26,8 % Vincent Van Quickenborne 26,7 % Bernard Clerfayt 26,4 % Françoise Bertieaux 26,2 % Jean-Marc Nollet 25,9 % Ahmed Laaouej 25,3 % Zakia Khattabi 25,1 % Rajae Maouane 24,7 % Valérie Glatigny 24,4 % Alain Maron 24,3 % David Leisterh 22,2 % Elke Vandenbrandt 20,6 %

Flandre : Rousseau malgré les polémiques

Au nord du pays, c’est un homme dans la tourmente qui arrive en tête du classement : Conner Rousseau, avec 43 % d’opinions favorables. Précisons toutefois que ce sondage a été réalisé en partie avant que ne débute la polémique sur les propos racistes qu’a tenus le président de Vooruit alors qu’il était en état d’ivresse, mais aussi bien après la plainte pour "délits sexuels".

Bart De Wever (41,5 %) et Annelies Verlinden (40,6 %) complètent le podium. Derrière eux, on trouve Theo Francken (40,2 %) et Frank Vandenbroucke (38,2 %).

Contrairement aux Wallons, les Flamands ne plébiscitent pas les (anciens) Premiers ministres, puisqu’Alexander De Croo (37,3 %) n’atteint que la 6e position et Sophie Wilmès (24,2 %) la 19e…

Notons que Tom Van Grieken (32,3 %) n’arrive qu’en 10e place, juste devant le premier francophone, Raoul Hedebouw (30 %). Le président du PTB est actif sur les plateaux télé au nord du pays, où son franc-parler ne laisse pas indifférent.

Le top 20 en Flandre

Conner Rousseau 43 % Bart De Wever 41,5 % Annelies Verlinden 40,6 % Theo Francken 40,2 % Frank Vandenbroucke 38,2 % Alexander De Croo 37,3 % Hilde Crevits 36,4 % Zuhal Demir 34,9 % Sammy Mahdi 32,7 % Tom Van Grieken 32,3 % Raoul Hedebouw 30 % Ben Weyts 28,3 % Vincent Van Peteghem 28,2 % Jan Jambon 28 % Petra De Sutter 27,9 % Bart Somers 27,6 % Filip Dewinter 25,5 % Matthias Diependaele 24,6 % Sophie Wilmès 24,2 % Caroline Gennez 24,1 %

Ce sondage a été réalisé par l'institut Kantar via un sondage en ligne du 10 septembre au 9 octobre auprès de 436 électeurs habitants en Wallonie, 566 électeurs habitants en Flandre et 545 électeurs habitants à Bruxelles ayant le droit de vote aux élections nationales de 2024. Leur représentativité a été pondérée en fonction de la population belge selon l'âge, le niveau d'éducation, le statut professionnel et la province. La marge d'erreur maximale est 4,4% dans les trois régions.