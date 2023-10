Une école évacuée à Boom après “une possible menace”, la police ratisse le périmètre

Dès lors, tous les élèves, de la maternelle à la secondaire, ont été évacués, tout comme le personnel de l’établissement, “par mesure de sécurité.” Ils ont été conduits sur un terrain non loin de l’école dans un premier temps. La police procédera à une inspection des lieux dans le courant de la journée. Les élèves ont déjà été prévenus qu’ils ne retourneront plus en classe et la direction est en contact avec les parents pour qu’ils puissent venir récupérer leurs enfants.

En ce qui concerne la nature exacte de la menace ou la manière dont elle a été communiquée, la police ne révélera rien pour l’instant afin d’éviter les imitations. Une enquête va être lancée pour déterminer les responsabilités exactes.