Guerre Israël-Hamas : le gouvernement fédéral réfléchit à rapatrier les Belges se trouvant en Israël

Selon Hadja Lahbib, quelque 10 000 Belges de nationalité israélienne se trouvent actuellement dans le pays, auxquels s’ajoutent au moins 180 touristes. Ces chiffres sont variables et on ne sait pas non pas combien d’entre eux voudraient effectivement prendre l’avion vers la Belgique. À l’heure actuelle, moins de 100 Belges auraient indiqué qu’ils étaient bloqués et qu’ils voulaient rentrer ici.

Quoi qu’il en soit, l’organisation d’un vol militaire est à l’ordre du jour, a déclaré le Premier ministre. Cela pourrait se faire dans les 24 à 48 heures. Sur place, il faudrait alors voir si plusieurs vols sont nécessaires.

Le gouvernement voulait initialement mettre en place un vol au départ de Tel Aviv via Brussels Airlines, mais il y renonce à présent. Selon Lahbib, un vol via la Défense est plus sûr.