IFQP : “On ne peut pas insulter l’extrême-droite et protéger l’extrême-gauche, ce sont tous des radicaux”

Abordant le sujet des nuisances sonores en ville, Mike Willemaers nous apprend que, en Inde, “ils ont des appareils qui flashent les coups de klaxons intempestifs”, une solution pour la Belgique ?

Du côté de la scène politique belge, Xavier Duprez se refuse à la discussion d’extrêmes politiques : “On doit parler de fascistes et de marxistes”, selon l’économiste. Un point de vue que Nawal Bensalem ne partage pas : “Vous insultez l’extrême-droite et protégez l’extrême-gauche”, assène-t-elle. “Ce sont tous des radicaux !”

Pour Mike Willemaers, “on a un problème démocratique aujourd’hui : On ne vote plus “pour” mais “contre” quelqu’un de modéré, donc on vote radical”, explique-t-il. “En plus, on vote aussi pour Raoul Heddebouw parce qu’il est… sympa”, ajoute le communicant en entreprise.

Partant ensuite sur le vendredi 13 et s’interrogeant si cette date est une croyance d’un autre temps, Ludovic Boucart, chaman urbain, entre en scène. D’où vient le vendredi 13 ? “En fonction de n’importe quelle tradition, on retrouve les mêmes choses”, explique-t-il. “Dans la tradition chrétienne, le 13e à table, Judas, puis la crucifixion de Jésus le vendredi. Puis vient l’aspect des cultures nordiques : c’est à peu près pareil mais on parle de Loki, le dieu de la discorde, qui serait le 13e à table au niveau des 12 dieux, et on peut encore trouver ça dans d’autres cultures”. “Le 12, c’est une fin de cycle et une harmonie, donc le 13 est plutôt négatif.”

Par la suite, le chaman urbain prévient : “Parents, faites attention à vos enfants sur TikTok. Il s’y trouve beaucoup de charlatans qui influencent et profitent des jeunes en quête de spiritualité !”

L’ensemble de l’émission est à découvrir en vidéo ci-dessus.