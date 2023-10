"Ignoble, abject, révoltant" : nos profs inquiets pour leur sécurité après l'attaque à Arras

"C'est catastrophique ce qui se passe en France. Nos pensées vont vers les proches de la victime. Nous les profs belges, avons le sentiment que ce genre d'attaque nous pend au nez. Un loup solitaire qui s'attaque comme ça à un enseignant, c'est redoutable et ça pourrait tout à fait arriver chez nous également. C'est vraiment inquiétant car quand on est enseignant, on en vient à se demander quand on part travailler le matin si on sera encore en vie le soir. Quand un fait comme ça se produit, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce genre de choses", déplore Muriel Vigneron, vice-présidente du SLPF-Enseignement.