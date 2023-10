Plus de cent individus condamnés pour infractions terroristes se retrouvent dans la nature en Belgique : “La police judiciaire est en faillite”

À lire aussi

En Belgique, le niveau de menace de l’OCAM (Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace) reste à 2. Une vigilance accrue reste de mise pour surveiller les profils à risque. Ainsi, il apparaît que depuis 2014, plus de cent individus condamnés pour des infractions terroristes ont été libérés de prison et sont en liberté. Ils font actuellement l’objet d’un suivi accru par la Sûreté de l’État.

“Il convient d’avoir un point rapide sur le suivi actuel de ces personnes”, selon le député fédéral Denis Ducarme. “Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour pouvoir disposer de moyens suffisants afin de garantir la surveillance de ces personnes. Quand on voit qu’un fiché S commet l’irréparable en France, cela doit avertir notre gouvernement. Nous devons avoir un suivi de ces profils inquiétants en fonction du danger qu’ils représentent à ce jour.”

Plus que 70 enquêteurs au sein de la brigade antiterroriste de la police judiciaire

Or, les effectifs de la police judiciaire sont insuffisants depuis plusieurs années. On peut même parler de faillite. Ainsi, il manque actuellement 500 enquêteurs pour remplir le cadre légal tandis que du côté de la DR3 (la brigade antiterroriste de la police judiciaire, NdlR), le nombre d’employés est passé, en 2018, de 167, à moins de 100 cette année, dont 70 enquêteurs. L’unité de la police fédérale chargée de la lutte antiterroriste est donc complètement déficitaire en termes de personnel.

À lire aussi

Un certain nombre de mouvements radicaux et subversifs continuent de faire l’objet d’une surveillance accrue chez nous, dont des mouvements d’extrême droite et d’extrême gauche. Pour rappel, une infraction terroriste peut commencer par une citation indirecte jusqu’à quelqu’un condamné pour appartenance à un groupe terroriste.

Pour mémoire, les suspects d’origine tchétchène arrêtés en mars étaient âgés d’une vingtaine d’années et se seraient rapidement radicalisés. Ils n’avaient apparemment pas encore déterminé de cible concrète pour l’attaque, mais selon le parquet, ils avaient déjà envisagé plusieurs scénarios.

À lire aussi

"En peu de temps, c’est la troisième cellule que nous démantelons et qui projetait de commettre un attentat terroriste en Belgique. C’est inquiétant. On voit que la radicalisation se fait très vite dans certains milieux”, réagissait Eric Van Der Sypt du parquet fédéral.