Vendredi 13, star des superstitions : “Même si on n’y croit pas, personne ne veut forcer la malchance”

Pourtant, les chiffres ne semblent pas vraiment démontrer que le vendredi 13 est un jour différent des autres. Dans un sens comme dans l’autre. À chaque vendredi 13, le chiffre d’affaires de la Loterie nationale grimpe de près 70 %, de nombreux joueurs voulant forcer la chance en jouant davantage qu’à l’habitude alors que d’autres ne jouent que ces jours-là.

Pourtant, “les probabilités d’avoir tous les numéros sont effectivement strictement identiques d’un tirage à l’autre”, nous affirmait la Loterie nationale il y a quelques mois, indiquant même que les gros lots sortaient moins souvent les vendredis 13 que les autres jours de tirage.

Aucune différence sur les routes

Côté malchance, l’impact d’un vendredi 13 se fait peut-être ressentir pour certains cas particuliers mais pas en général. Contacté, le porte-parole de l’Institut Vias, Benoît Godart, indique ainsi ne constater “aucune différence entre un vendredi 13 et un autre vendredi, ni dans le nombre d’accidents, ni dans leur gravité.”

Pourtant, à l’instar du chat noir, de l’échelle ou du miroir cassé, la superstition du vendredi 13 est bien ancrée dans la culture populaire. Au point qu’un mot ait été créé pour décrire la peur de cette journée : la paraskevidékatriaphobie.

Selon de nombreux historiens, cette superstition serait née de la Cène, du nom du dernier repas du Christ, entouré de ses douze apôtres, peu avant que le 13e homme, Judas, ne le trahisse.

Ce qui aura valu au 13 d’être pointé comme chiffre porte-malheur dans l’imaginaire collectif. “Pas mal de gens s’imaginent des choses très positives ou très négatives à propos du vendredi 13, commente Olivier Luminet, directeur de recherches au FNRS. Nos actions sont très fort guidées par nos croyances. Et même si l’on vit aujourd’hui dans une société rationnelle guidée par la science, il reste une part d’irrationnel importante.”

Ces superstitions et croyances joueraient donc un rôle très important dans notre vie de tous les jours. “Cela a des effets sur plus de choses qu’on ne le pense, poursuit celui qui est aussi professeur en psychologie de la Santé au sein de l’UCLouvain. On voit par exemple que des croyances fortes peuvent avoir un effet positif sur la maladie. Quand on croit très fort que l’on va surmonter une maladie grave, on observe des effets positifs, avec une amélioration de l’état de santé physique et une récupération plus rapides.”

Tout le monde suit le mouvement

Olivier Luminet, directeur de recherches au FNRS. ©Dieter Telemans

Selon Olivier Luminet, l’effet placebo illustre bien cet effet de croyance. Pour les superstitions, l’effet serait le même. “Les croyances sont parfois partagées de génération en génération sans en connaître l’origine. Mais il est intéressant de remarquer que les gens n’osent pas aller outre ces superstitions. Si on leur dit que passer sous une échelle porte malheur, ils n’oseront pas faire le contraire. C’est ce qu’on appelle l’effet de normes. Tout le monde suit le mouvement. Même s’ils n’y croient pas forcément, une grande partie des gens vont faire plus attention. Et c’est très difficile d’aller contre des croyances très fortes comme le vendredi 13.”

En d’autres termes, si les non-croyants ne vont pas forcément acheter un billet de loterie ce vendredi, “ils ne forceront néanmoins pas la malchance. Rouler plus prudemment ou moins vite ce vendredi ne sera pas très coûteux pour eux et cela peut même leur permettre de minimiser les risques d’accident.”

Un effet bénéfique

Selon Olivier Luminet, de telles superstitions peuvent même avoir un effet bénéfique. “Persuadés que le vendredi 13 est un jour qui leur portera chance, certains vont mettre plus d’effort, plus de motivation plus d’implication dans ce qu’ils entreprennent. Et cela peut contribuer à de meilleurs résultats. C’est ce qu’on appelle le sentiment d’auto-efficacité. Avoir le sentiment qu’on va réussir contribue au fait qu’on va réussir. C’est quelque chose d’extrêmement important pour expliquer la réussite dans une tache.”

Au final, l’être humain a besoin de ces superstitions. “Les études ont démontré que les croyances étaient indispensables pour l’équilibre de l’être humain et qu’elles l’aident à fonctionner.”