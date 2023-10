Alexander De Croo n’est pas opposé à l’utilisation de la reconnaissance faciale dans certains cas précis, “comme à la gare du Midi”

À lire aussi

Au mois de juin, dans le cadre de l’adoption de sa réglementation sur l’intelligence artificielle, le Parlement européen a voté pour interdire la reconnaissance faciale en temps réel. En Belgique, l’usage de technologies de reconnaissance faciale n’est pas autorisé par la loi. Avec la multiplication des caméras dans les espaces publics et privés, la question s’invite à nouveau dans le débat. D’autant plus qu’une partie du dernier budget a été réservée pour augmenter les moyens alloués à la sécurité et que cette hausse prévoit de financer la pose de centaines de nouvelles caméras de surveillance.

Récemment, le vice-Premier ministre David Clarinval (MR) confiait à la DH qu’il n’était pas opposé à l’idée d’ouvrir le débat sur l’usage de cette technologie controversée. La réflexion du Premier ministre va dans le même sens que celle de son ministre libéral.

”Difficile d’arrêter le progrès technologique”

”Il y a déjà beaucoup de caméras en Belgique. Nous sommes déjà beaucoup plus contrôlés qu’avant, c’est quelque chose que l’on ressent”, observe Alexander De Croo. “D’un autre côté, la technologie peut nous aider dans certains domaines, dans certains cas spécifiques, comme à la gare du Midi. Ça devrait être possible, mais pas en continu et pas sans une instruction très précise. Je veux éviter qu’on ait des caméras partout et qu’on soit suivi partout. Mais s’offrir cette possibilité de bien stipuler que c’est à la demande d’une personne dans un dossier et pour obtenir quelque chose de précis, ça, c’est autre chose.”

guillement “Des systèmes de reconnaissance en continu, c’est quand même quelque chose qui m’effraie.”

Le libéral considère qu’il faudrait un système où un juge déciderait de la proportionnalité. Ces logiciels pourraient être employés dans des situations et des zones bien précises. Certaines gares nationales, dont le manque de sécurité aux abords a fait l’objet de vives discussions politiques cet été, pourraient accueillir ce type de dispositif, dans la réflexion du Premier.

”Pour moi, l’utilisation doit être une utilisation approuvée par un juge. On pourrait l’imaginer, comme je viens de vous l’expliquer dans un cadre très précis et bien motivé et proportionnel. Je sais qu’il y a des gens qui disent “on ne le fera jamais”, mais c’est difficile d’arrêter le progrès technologique. Ce qu’on peut faire, c’est le cadrer et avoir une décision humaine avant de pouvoir l’utiliser”, poursuit le chef de l’exécutif fédéral, avant de conclure : “Des systèmes de reconnaissance en continu, c’est quand même quelque chose qui m’effraie.”