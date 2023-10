Alexander De Croo revient sur le budget : “Certains annonçaient que nous ne serions pas capables, or nous l’avons fait”

À lire aussi

Après 30 heures de négociations, vous sortez un budget qui ne plaît pas à beaucoup de monde, tant à la FEB qu’à la FGTB. Est-ce fatigant, en tant que Premier ministre, de négocier aussi longtemps pour finalement voir autant de gens mécontents ?

”Je pense que nous avons fait un travail équilibré. Ce n’est jamais à 100 % ce que certains veulent. Certaines personnes ne voient pas la perspective générale. Nous sommes sortis plus fort de cette période de crise, du covid, de la crise énergétique, et maintenant nous devons rétablir une trajectoire budgétaire d’assainissement et ça se fait étape par étape. Même en cette fin de législature, certains avaient annoncé à l’avance que nous ne serions pas capables de prendre des décisions, or nous l’avons l’a fait. Nous réalisons les 0,8 % en 2024 comme nous l’avions promis. Et si les gouvernements prochains font en 25 et en 26, ce que nous avons fait en 22, 23 et 24, nous serons dans les critères de Maastricht. Certains oublient que les réformes en période de crise prennent un peu de temps.”

Le PS a présenté ce budget comme une victoire de la gauche. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

”Le VLD et le MR sont hypercontents avec le fait qu’il n’y a pas de fiscalité qui touche ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent et ceux qui épargnent. Il y a une extension considérable des flexi-jobs. Si tous les partis disent que c’est une victoire, j’ai bien travaillé.”

Votre gouvernement a envoyé des signaux assez forts aux banques durant ces derniers mois. Est-ce qu’on peut dire que ce gouvernement est en train de faire un bras de fer avec les banques ?

”Non, pas du tout. L’augmentation de la fiscalité ne s’applique qu’aux grandes banques. Nous observons que dans le marché de l’épargne, ce sont les petites banques qui ont montré plus de créativité et de responsabilité. Mais si nous regardons le niveau de bénéfice que le secteur bancaire a fait, je pense que c’est gérable.”

Si les banques avaient augmenté leur taux d’intérêt plus rapidement, elles n’auraient pas été taxées ? Elles se sont enfermées elles-mêmes dans leur propre punition ?

”Nous avions espéré plus de réactivité de leur côté. Nous voyons que le Belge moyen recherche un rendement plus élevé. Nous l’avons vu avec le succès du bon d’État.”

Finalement, ce gouvernement aura été relativement dur avec les banques…

”Pas forcément. Sous le gouvernement précédent, la taxe que l’on a augmentée maintenant, [l’ex-ministre N-VA des Finances] Johan Van Overtveldt l’avait également augmenté. Ce n’est pas si pas si différent.”

Sur la taxe Euroclear, il y a eu une petite confusion entre les propos qu’a tenu le président Zelensky et les vôtres. Cette confusion portait sur l’affectation de ces moyens. Est-ce qu’on sait déjà vers quoi ils seront dirigés ?

”On parle de quoi ? On parle d’une taxe sur le rendement des avoirs russes qui sont gelés. Cela me paraît légitime que l’État belge n’utilise pas cet argent pour son budget. Cet argent provient de la misère des Ukrainiens. C’est normal que nous l’utilisions pour les Ukrainiens, que nous l’utilisions par exemple pour payer les allocations que nous proposons aux Ukrainiens qui sont accueillis en Belgique. Nous utilisons cet argent pour le European Peace Facility, un mécanisme européen. C’est uniquement des choses qui vont directement aux Ukrainiens ou à l’Ukraine. La semaine prochaine, on décidera quelle partie de cette somme ira vers des achats militaires et quelle partie vers du support militaire ou de la reconstruction en Ukraine.”