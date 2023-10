Conflit israélo-palestinien : “Il faut condamner l’apologie du terrorisme”, selon Denis Ducarme (MR), qui cible le PTB

Les messages et propos justifiant l’attaque du Hamas du 7 octobre affluent sur les réseaux sociaux et lors de manifestations. Pour le député fédéral Denis Ducarme (MR), il convient d’intégrer au plus vite la notion de l’apologie du terrorisme dans la réforme du Code pénal. “Depuis les attentats de 2016, je plaide pour intégrer cette notion dans la loi comme cela se fait en France, en Lituanie, en Espagne et au Danemark. L’apologie du terrorisme, c’est promouvoir un groupe qui commet des attaques en les minimisant. Avant, c’était principalement le fait de quidams et de radicaux sur les réseaux sociaux mais depuis le 7 octobre, nous avons des courants politiques entiers qui justifient les manœuvres du Hamas”, fustige-t-il.