Course contre la montre pour construire la future île énergétique en mer du Nord : Elia teste la résistance à la tempête du millénaire

Au milieu de cette vaste pièce d’eau verdâtre est fixée, sur un lit de roches, de gravats et de sable, une maquette d’une île artificielle. Il s’agit d’une reproduction de la mer du Nord vue depuis Ostende à l’échelle 1/60e. Cette île artificielle, c’est l’île Princess Elisabeth qui, dans 5 ans, devrait permettre de connecter la totalité de la production d’électricité offshore. Cette production devrait arriver à 3,5 GW, l’équivalent de trois centrales nucléaires.

Elia teste la résistance d'une maquette au laboratoire des vagues du DHI, au Danemark. ©DT

Cette île, c’est une première mondiale. Le projet est pharaonique. Situé à environ 45 kilomètres de la côte, il couvrira une superficie d’environ 6 hectares. L’île sera située au milieu de la zone Princess Elisabeth et sera construite sur des caissons en béton remplis de sable. L’île abritera presque exclusivement l’infrastructure de transmission, à la fois pour connecter les nouveaux parcs éoliens et pour connecter les futures interconnexions. Un petit port est également prévu pour les équipes de maintenance, tout comme un helideck. Pour raccorder toutes les futures installations offshore au réseau belge à haute tension, 300 km de câbles à courant alternatif et 60 km de câbles à courant continu seront installés autour de l’île.

Mais prendre cet espace sur la mer n’est pas chose aisée. 23 caissons en béton d’une longueur d’environ 58 mètres, d’une largeur de 28 mètres et d’une hauteur de 28 mètres devront être construits, stockés puis remorqués vers le site offshore. L’opération équivaut à transporter 23 appartements au milieu d’une mer qui peut être tempétueuse. Une fois construit, ce nouveau territoire devra résister aux mouvements maritimes les plus violents.

C’est pour s’y préparer qu’Elia, le gestionnaire de la future île, procède à des tests dans le laboratoire des vagues du DHI (Centre d’étude danois spécialisé dans l’environnement aquatique). Les tests simulent l’effet des tempêtes décennales, centennales et millénales. Ce vendredi, la ministre de l’Énergie assiste ainsi à une reproduction d’une tempête millénale, une tempête de celles dont les statistiques font dire qu’elles ne se produisent qu’une fois tous les mille ans. Le test montre que l’île pourra résister à des vagues de 7 mètres de haut.

Si Tinne Van der Straeten ne cache pas sa joie de voir son projet s’accomplir, elle reconnaît toutefois que son développement ne se fait pas sans inquiétudes. Les marges sont courtes. On est dans une vraie course contre la montre. Le projet peut difficilement souffrir de retards. Au cours des étés 2024 et 2025, les fameux caissons de la taille d’un appartement seront coulés sur des fondations rocheuses pré-installées. Ensuite, l’île sera installée sur les caissons et préparée pour la construction de l’infrastructure électrique à haute tension. La construction durera environ deux ans (entre mars 2024 et août 2026).

L'ancien CEO d'Elia acceuille la ministre Van der Straeten. ©DR

Si le projet prend du retard, les sociétés belges hydrauliques DEME et Jan de Nul pourraient perdre une part des 100 millions d’euros de subsides européens. À ce stade, Elia refuse encore de communiquer le coût réel de ce projet “car le processus d’acquisition est toujours en cours” et que “tout montant serait prématuré”. Mais du côté de la ministre, on parle déjà de 600 millions d’euros.

”L’Europe croit beaucoup dans de tels projets”, poursuit Tinne Van der Straeten. “Cette “multiprise” dans la mer du Nord va permettre que l’électricité aille dans tous les sens. Dès qu’il y aura du vent au Danemark, l’électricité pourra être acheminée par câble jusque chez nous. Le contraire sera également possible.”

Cette facture de 600 millions d’euros, la société privée Elia, qui détient le monopole du transport d’électricité en Belgique, va la répercuter sur les factures des Belges, comme elle le fait pour tous ses chantiers et projets d’investissements. De combien sera cette hausse ? Elia ne sait pas encore le communiquer. Le dossier tarifaire est actuellement soumis à la CREG, le régulateur des prix, avec les estimations les plus récentes.

Il faut savoir que le coût du transport dans la facture d’électricité représente un pourcentage limité (entre 3 et 4 % de la facture). En chiffres absolus, une famille moyenne a payé 35 euros de frais de transport l’année dernière. Le report des coûts de ce chantier gigantesque devrait faire monter cette part de la facture à quelque 60 euros, selon certaines projections récentes.

Pour Elia autant que pour la ministre Groen, il s’agit d’un mal pour un mieux. “Si nous ne réalisons pas ces investissements, les coûts sociétaux seront beaucoup plus élevés”, déclare le gestionnaire de réseau de transport. “Au final, cela va faire baisser la facture d’électricité”, ajoute Tinne Van der Straeten. “Une fois que tout sera installé, ces éoliennes n’auront pas besoin de fuel, de gaz, d’uranium ou de pétrole. Elles n’auront besoin que du vent qui est là pour tout le monde. Une énergie dont les coûts ne font que baisser et qui, à la fin, fera baisser la facture des gens.”