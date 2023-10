Gilkinet promet une correspondance dans les six minutes dans les gares moyennes de Belgique

"Cela va prendre un peu de temps", reconnaît M. Gilkinet, qui cite en exemple les gares de Namur et Mons. "Là, je lance le processus, sous la forme d'une étude qui doit montrer à quelles conditions on peut réussir: confirmer que c'est économiquement faisable, que ça peut s'appliquer au réseau belge sans investissement démesuré et que c'est techniquement faisable sans impact sur le service actuel."

"La concrétisation se fera sous la prochaine législature", assure le ministre, promettant également un second volet qui consistera en une intégration tarifaire.