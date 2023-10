Jean-Pierre Talbot est le seul acteur à avoir incarné Tintin au cinéma. Il a tourné “Tintin et le Mystère de la Toison d’or” et “Tintin et les Oranges bleues” trois ans plus tard. Enseignant puis directeur d’école à la retraite, il vit toujours à Theux, en province liégeoise, avec son épouse. C’est chez lui que nous l’avons rencontré pour partager les souvenirs de son incroyable histoire, qu’il évoque non sans une sympathique fierté…

Jean-Pierre Talbot a joué le rôle de Tintin au cinéma. ©DR

Jean-Pierre Talbot, comment vous êtes-vous retrouvé dans la double aventure Tintin ?

“J’avais 16 ans, je me destinais à l’enseignement. Un jour, j’étais sur la plage à Ostende en tant que moniteur, un job étudiant. J’étais sportif. Chez les jeunes, à la course à pied, j’avais été finaliste aux championnats de Belgique sur 100 mètres. Une dame, Chantal Rivière, me demande “Connaissez-vous Tintin ?” Un producteur cherchait un Tintin depuis trois ans, les candidats n’étaient pas satisfaisants. Chantal faisait partie d’une équipe, dispersée dans plusieurs pays, chargée de prospecter dans les mouvements de jeunesse, sur les marchés, aux sorties d’écoles…”

Qu’avez-vous répondu ?

“Ah ben oui que je connais, quelle question stupide ! Tout le monde connaissait Tintin. À la Saint-Nicolas, tout le monde recevait un album. Grâce à Tintin, j’ai découvert le monde. Les buildings monstrueux aux USA, la civilisation inca, les glaciers en montagne, les animaux d’Afrique… Et en plus on se marrait. Il y avait de l’humour, des valeurs humaines profondes. “On va vous tourner un film. Alors on cherche un jeune homme”, m’a-t-elle dit. On ne m’avait jamais dit que je lui ressemblais. Elle m’a demandé si j’accepterais de tourner dans le film. J’ai dit oui en rigolant mais je n’y croyais absolument pas. J’ai tout de même revu Chantal sur la plage pour faire une photo qui a été envoyée à Paris.”

La suite ?

“En septembre, je reçois un télégramme. On m’y attendait pour un essai. J’y vais, n’y croyant toujours pas. On me déguise en Tintin avec un pantalon de golf. Le tissu, c’était comme une tenture de cinéma, bien lourde. “Mais ce n’est pas le pantalon de Tintin, ça, vous avez vu ? Je suis emplâtré là-dedans. Et puis, oui, il me faut une mèche, mais pas une mèche en arrière, quoi !”. Je connaissais mieux Tintin que ceux qui m’habillaient. On me pousse devant la caméra, on me dit “Fais ce que tu veux.”. Bande de salauds. Je n’allais quand même pas réciter une fable de La Fontaine. Que faire ? Je suis ici pour incarner Tintin. Comment était-il ? Sympathique et sportif. Je décide alors de faire le pantin en écartant les jambes et les pieds. Puis j’ai fait des sautillements asymétriques. Tu fais aller tes jambes dans un sens et tes bras dans un sens perpendiculaire. Puis je fais une roue, un flip avant et arrière. Et on me remet dans le train. Finalement j’ai été choisi.”

Jean-Talbot, Tintin au cinéma, lors du tournage. ©DR

Puis, vous avez rencontré Hergé…

“Un jour, je me suis dit, en tant bon petit garçon bien poli, qui suit les consignes, que je passerais au bureau de la production pour demander ce que je devais faire. Et je suis tombé nez à nez avec lui. Ça a été très court. Mais il a tout de suite dit “C’est lui Tintin”. Je suis toujours resté en contact avec lui. Nous sommes devenus et restés intimes. Il m’a toujours dit qu’il était fier de voir son petit bonhomme prendre vie. Un jour que nous marchions dans une rue commerçante assez populaire, tout le monde s’arrêtait pour me demander un autographe. Hergé jubilait. Il m’autorisait à signer Tintin. Il disait aussi que les dessins animés, c’était bien mais que ce n’était pas lui. Pour lui, Tintin, c’était le film avec moi.”

Jean-Pierre Talbot (Tintin au cinéma) avec Hergé dans les rues de Paris. ©DR

Comment vous êtes-vous préparé avant le premier film ?

“Durant six mois, à la fois, je travaillais mon rôle techniquement et je faisais les relations publiques. C’était la folie. J’étais celui qui allait incarner Tintin et déjà en soi, c’était un événement. J’ai fait des interviews avec les plus grands journalistes de France, des émissions, des clips promotionnels. J’ai fait Guy Lux avec Johnny et Claude François.”

Jean-Pierre Talbot (Tintin au cinéma) dans une émission de Guy Lux avec Claude François. ©DR

Jouer Tintin ne devait pas être aisé. Il ne ressemble à rien. Ses yeux, c’est deux points. Sa bouche, c’est un trait. Il n’a pas de défaut…

“On a voulu me faire suivre des cours de comédie. Mais je n’aimais pas, j’étais paresseux. J’ai dit : “Arrêtez de me faire ça, vous allez me casser.” On a voulu me figer comme une marionnette. On m’a fait suivre des cours de mime. Je leur disais : “Laissez-moi vivre.”. Finalement, on m’a laissé faire. Parce qu’il y avait du cœur. Que je voulais faire avancer les choses, comme Tintin. Pendant le tournage je disais “Allez, on y va, capitaine”, alors que je m’adressais à un monstre du cinéma et du théâtre, Georges Wilson qui jouait Haddock, le père de Lambert que j’ai eu sur mes genoux. Ils crevaient tous derrière moi parce que je poussais. Georges Wilson, lors des premières prises, je sentais qu’il allait bouffer Tintin. Je lui en ai fait part. Il ne s’est pas vexé. Il a admis ça. “Tintin ne ferait jamais ça ?”, disais-je aussi. Alors, ils modifiaient. J’étais à fond dedans. J’ai fait toutes les cascades. J’ai appris la plongée sous-marine, le judo.”

Jean-Pierre Talbot (Tintin au cinéma) avec Georges Wilson qui jouait le rôle du capitaine Haddock. ©DR

Une cascade dont vous êtes fier ?

“Une séquence de plongée sous-marine en Grèce. Je suis resté des journées entières dans l’eau froide. Le metteur en scène me demande “Jean-Pierre, qu’est-ce que tu mets pour la plongée, la combinaison ou le maillot de bain ?” Là, j’ai eu un soupçon d’orgueil. Ma musculature saillante en maillot de bain, c’était mieux. Mais en attendant, qu’est-ce que je l’ai payé ce moment de gloire ! J’étais bleu tellement c’était froid.”

Jean-Pierre Talbot (Tintin au cinéma) n'hésitait pas à se mouiller. ©DR

Et après les deux films ?

“Je suis devenu interne à l’école normale, coupé du monde, et j’ai terminé mes études, simplement. Puis j’ai commencé à enseigner. Un troisième film était prévu mais il ne s’est jamais fait. Je l’admets, s’il avait dû se faire mais avec un autre acteur que moi, je l’aurais ressenti comme un viol.”

Ensuite, vous n’avez plus jamais fait de cinéma. Pour rester fidèle à Tintin ?

“C’est la vie qui a fait ça. Bien sûr, je suis fidèle à Tintin. Si j’avais tourné Zorro, je ne serais pas là, hein. Par ailleurs, dans le monde du cinéma, j’ai regardé autour de moi, j’ai compris pas mal de choses. J’ai compris que tout le monde m’aimait bien. Grâce à Tintin, bien sûr, mais surtout parce que je ne prenais la place de personne. Ensuite, j’ai vu autour de moi tant de comédiens qui n’étaient pas sûrs du lendemain, sauf les plus grands. Mais même pour eux, ça ne durait que dix ou quinze ans. Là, j’ai eu peur de ne pas avoir du boulot, donc je ne voulais pas être comédien. Initialement, je voulais être dans l’enseignement. J’ai suivi ma voie tout à fait naturellement.”

Le milieu ne vous faisait pas envie ?

“Avoir un agent qui me cherche des contrats, en noir, mal payés ? Aller dans tous les trucs people ? J’avais conscience de ne pas avoir une gueule à la Delon. Aurais-je réussi, ? Me serais-je planté ?”

Jean-Pierre Talbot (Tintin au cinéma) a reçu cette plaque en cadeau d'un maire français tintinophile. Il l'a accrochée sur le mur de sa maison, Rue du... Congo. ©Bernard Demoulin

Vous êtes-vous pris durant un moment pour Tintin ? Quitte à oublier Jean-Pierre ?

“Difficile à dire. Disons qu’il y a eu une osmose entre les deux, un moment de confusion, je l’admets. Paris Match à mon mariage, Tintin soldat et tout le bazar. Cela dit, je crois que j’ai été un bon Tintin. C’est parce que j’étais déjanté. Jean-Pierre était déjà un peu Tintin. Mais au final, je sais bien qui je suis et j’ai vécu ma propre vie.”

guillement Si Hergé, témoin de son époque, devait dessiner Tintin au Congo aujourd’hui, ce serait un autre album. J’imagine plutôt Tintin essayer de sauver des enfants soldats risquant d’être massacrés.

Vous êtes encore très souvent invité à des événements, même à l’étranger, pour signer des dédicaces. Vous répondez à toutes les sollicitations : vous êtes en mission ?

“Je me sens en effet obligé de répondre à tout ce qui a trait à la tintinophilie. Je n’y prends pas spécialement de plaisir, du moins pas tout le temps, mais c’est un devoir de mémoire, une mission même.”

Aujourd’hui encore, il y a encore des gens qui vous appellent Tintin dans la rue ?

“Oui mais c’est beaucoup plus rare. J’ai tellement changé. Mais, au tennis, c’est Tintin. En canicross (NdlR. Des courses à pied ou en VTT qui associent une personne et un chien, reliés entre eux), j’ai été plusieurs fois champion d’Europe. Là aussi, on m’appelait toujours Tintin. Dans la rue, on me demande des anecdotes. Ça me fatigue un peu mais je m’exécute.”

Avec le recul, comment décririez-vous Hergé ?

“Calme. Posé. Simple. Il écoutait beaucoup et dans les discussions, il parlait peu et tout à coup, à la fin, il donnait son avis et son avis faisait autorité de manière assez bizarre. Maintenant, on a écrit tellement de choses sur lui, sur son caractère. Je l’ai vu dans son bureau de dessinateur. Tout était calme. Peut-être que parfois, ça explosait. C’est normal.”

Hergé a été taxé notamment d’antisémitisme et, plus récemment, de colonialisme. Était-il antisémite (Rastapopoulos avait un nez crochu) ? Colonialiste (Tintin au Congo) ?

“Hergé racontait son époque. Écoutez, aujourd’hui, une institutrice ne peut plus dire “crayon”. On doit dire “outil d’apprentissage”. Le monde devient fou, on est en décadence. Tintin au Congo ? Oui, il y a ces deux ou trois gars qui essaient de faire du fric malhonnêtement. Si Hergé, témoin de son époque, devait dessiner Tintin au Congo aujourd’hui, ce serait un autre album. Peut-être verrait-on encore des animaux. Mais plus des images du Congo archaïque. J’imagine plutôt Tintin essayer de sauver des enfants soldats risquant d’être massacrés.”