Météo : pourquoi les températures chutent-elles brutalement ce week-end ?

Et la chute va se poursuivre en soirée et ce dimanche, puisque le thermomètre ne devrait afficher que quelques degrés (1 à 4°C dans les Ardennes, 3 à 7°C dans le centre du pays) durant la nuit. Pour dimanche, les maxima se situeront autour de 6 degrés dans les Ardennes et 11 degrés en plaine, indique l’IRM. Ajoutez à cela du vent, modéré sur la majorité du pays, mais “assez fort” à la Côte.

Comment expliquer cette chute brutale des températures ? “Ce week-end, un flux d’air maritime d’origine polaire, parfois instable, de secteur nord-ouest, déterminera notre temps”, explique l’IRM, qui ajoute qu’un anticyclone viendra tout de même canaliser ce flux d’air froid dans la nuit de dimanche à lundi. Cependant, le temps restera très frais, puisqu’une chute significative des températures est attendue cette nuit-là, avec “des minima de -2 à +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, entre +1 et +4 degrés dans la plupart des autres régions, et de +4 à +9 degrés sur le nord-ouest du pays”. Des gelées au sol ne sont donc pas à exclure, en Ardennes mais également sur le centre du pays.

Il est grand temps de ressortir les polaires !