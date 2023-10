Pour le Premier ministre, “c’est très bien” que Sophie Wilmès reprenne un rôle plus central au sein du MR

À ce stade, toutefois, Alexander De Croo refuse de s’en inquiéter. Lui qui, comme son père, a été président de l’Open VLD, juge qu’il faut d’abord laisser les gens voter avant de tirer des conclusions. “C’est à nous de montrer quel est le palmarès de ce gouvernement”, affirme le libéral, citant l’augmentation des pensions, le maintien de la norme salariale ou encore la prolongation des réacteurs nucléaires.

Le sacrifice du parti qui a endossé les compromis

Quant aux critiques qui pleuvent sur le VLD, c’est une conséquence normale pour un parti qui a joué le rôle de celui “qui fait le compromis”. “C’était mon rôle. À un moment donné dans la campagne, nous parlerons plus de nos idées et de notre vision, moins de nos réalisations. Partout en Europe, pour les partis qui ont pris leurs responsabilités, ce n’est pas facile. C’est la même chose partout en Europe. Je pense que notre pays est sorti plus fort de cette crise. On la fait avec une méthode non polarisante. On a rassemblé le pays. La question est désormais : de quoi est ce que notre pays a besoin pour les cinq années qui viennent ?”

Vaste question. Par contre, ce dont le pays n’a pas besoin, selon Alexander De Croo, c’est d’une nouvelle réforme de l’État. “On ne va pas s’enfermer deux ans dans un château avec toutes les conséquences que ça peut avoir”. C’est un peu ringard et passéiste, juge celui qui avait joué un rôle clé dans la scission de BHV. “Honnêtement, le monde est en train d’évoluer à pleine vitesse. On a autre chose à faire que de discuter autour de notre nombril.”

Des réformes, De Croo en a fait avec enthousiasme, mais ce n’est plus la priorité. “La priorité maintenant, c’est d’augmenter le taux d’emploi, de continuer à nous attaquer aux coûts du vieillissement. C’est de concrétiser cette combinaison de climat et d’industrie. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus importantes que de nous regarder notre nombril et de discuter entre nous d’une réforme de l’Etat. Je pense aussi que cette période de réformes institutionnelles comme on les a connues, c’est passé.”

La famille libérale doit rester unie

Pour la suite, l’homme fort du VLD estime que la famille libérale doit rester unie si elle espère pouvoir jouer un rôle lors de la composition de la future majorité fédérale. “Je pense que ce serait une bonne chose pour le pays. Nous avons besoin d’un peu de libéralisme dans notre pays. Partout. Aussi dans les gouvernements régionaux, dans tous les gouvernements”. À cet égard, il applaudit le fait que Sophie Wilmès reprenne un rôle plus central au sein du MR. “C’est très bien”, nous répond-il laconiquement. “Oui, parce que Sophie a démontré comme Premier ministre de quoi elle est capable et elle reste, après une période compliquée dans sa vie personnelle, parmi les personnalités préférées en Wallonie et à Bruxelles. C’est tout à fait justifié.”

Après bientôt quatre années à la tête d’un gouvernement pour lequel il a beaucoup voyagé hors de Belgique, certains prédisent à ce presque quinquagénaire une suite de carrière à l’international. Il se dit qu’il y aurait une rivalité grandissante entre le libéral flamand et le président du Conseil européen Charles Michel en vue de l’attribution de top jobs européens en juillet 2024. Alexander De Croo coupe court à ces rumeurs.

”Honnêtement, c’est n’importe quoi et je veux vraiment le démentir cette histoire. Je n’ai jamais senti une rivalité avec Charles Michel. Charles Michel fait un boulot extrêmement compliqué et je trouve honnêtement qu’il le fait bien. La critique est toujours facile. Mener un gouvernement de sept partis, n’est déjà pas évident. Mener des conseillers européens à 27, c’est encore une autre échelle. Parfois, je me dis qu’il a des spectateurs, dans la Rue de la Loi, qui ont trop de temps pour inventer des histoires pareilles. Mon ambition, c’est de bien finir le travail avec ce gouvernement. Ma priorité, c’est la Belgique.”