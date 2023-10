État d’urgence attentat décrété en France : pourquoi la Belgique ne rehausse pas son niveau de menace terroriste

Dans le même temps, de nombreuses commémorations continuent d’avoir lieu en France pour rendre un hommage à Dominique Bernard, tué quasiment trois ans jour pour jour après Samuel Paty, décapité en 2020 par un terroriste islamiste pour avoir montré dans sa classe une caricature de Mahomet.

En Belgique le niveau de la menace terroriste reste à 2 sauf pour les sites juifs où la menace est évaluée à 3 depuis plusieurs années. “Ce n’est pas parce qu’il se passe quelque chose à l’étranger que l’on augmente automatiquement le niveau chez nous. On ne le fait que si nous avons des informations concrètes pour la Belgique mais actuellement, ce n’est pas le cas”, nous confie-t-on du côté de l’Ocam (Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace.)

Pour l’heure, pas question, donc, de déployer l’armée ou des militaires en faction sur des sites considérés comme sensibles. Il revient toutefois aux zones locales d’analyser plus précisément la menace au cas par cas et déterminer les dispositifs de sécurité qu’il convient de déployer. Ainsi, du côté d’Anvers, où vit une importante communauté juive, le bourgmestre Bart De Wever a décidé d’augmenter le niveau d’alerte en renforçant la sécurité autour des synagogues et sites juifs.

Ce n’est pas le cas du côté de la zone Midi en région bruxelloise, où une attention accrue reste toutefois de mise. “Nous nous basons sur les informations et renseignements du centre de crise qui détermine les points d’attention dans toute la Belgique. Quelques sites juifs portent notre attention depuis quelque temps et nous restons vigilant. Il n’est toutefois pas question, pour l’heure, de déployer des militaires comme ce fut le cas après les attentats de 2016 “, selon Sarah Frederickx, porte-parole de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles). “La police est toujours chargée de la sécurisation des sites considérés comme sensibles et nous restons attentif à ce que, par exemple, les manifestations ne dérapent pas avec des messages antisémites et des appels à la haine.”

En revanche, bon nombre d’observateurs s’étonnent de l’absence de sécurisation renforcée en Belgique. De nombreux enseignants et directeurs d’école en Belgique ont d’ailleurs fait part de leur inquiétude par rapport au fait qu’un drame identique pourrait se jouer chez nous. “Nous avons le sentiment que ce genre d’attaque nous pend au nez. Un loup solitaire qui s’attaque comme ça à un enseignant, c’est redoutable et ça pourrait tout à fait arriver chez nous également. C’est vraiment inquiétant car quand on est enseignant, on en vient à se demander quand on part travailler le matin si on sera encore en vie le soir. Quand un fait comme cela se produit, on ne peut pas s’empêcher de penser à ce genre de choses”, déplorait vendredi Muriel Vigneron, vice-présidente du SLPF-Enseignement.

La coupe du monde de rugby, un facteur de risque “extrêmement important”

Selon Michaël Dantinne, la situation en France, où les regards sont braqués sur la coupe du monde de Rugby et les JO à venir l’année prochaine, n’est pas comparable à la Belgique. “En France, il faut bien se rendre compte que la coupe du monde est un facteur de risque extrêmement important en termes de visibilité en cas d’attentat avec des concentrations extrêmement importantes de personnes qui nécessite visiblement le déploiement de l’armée, c’est un véritable casse-tête”, explique le criminologue. “De plus, les deux états sont très différents. La France est un état centralisé avec une tradition militaire dans le cadre du plan Vigipirate qui est plus ancien que chez nous. Nous n’avons pas les mêmes effectifs militaires et policiers que nos voisins français.”

"Le risque zéro n'existe pas"

Toutefois, le risque de contagion chez nous est toujours envisageable, raison pour laquelle les zones de police et la Sûreté de l’état maintiennent une vigilance accrue sur un certain nombre d’individus et de sites sensibles. “Le risque zéro n’existe pas dans ces matières. Bien que l’individu était fiché S et a été contrôlé deux jours avant de passer à l’acte, personne ne se doutait de cette attaque à Arras. C’est extrêmement dur à évaluer et la Belgique est bien placée pour le savoir lorsque l’on voit qu’un individu fiché, connu de nos services, se présente au commissariat pour annoncer qu’il compte passer à l’acte mais est malgré tout relâché”, conclut-il, en faisant référence au meurtre de Thomas Monjoie à Schaerbeek l’année passée.