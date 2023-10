Abus sexuels dans l'Eglise: le Parlement flamand votera mercredi la création d'une commission spéciale

Groen (opposition) avait plaidé en faveur d'une commission d'enquête, mais cette piste n'a pas été retenue. Une commission d'enquête - qui a des pouvoirs d'instruction comme la capacité d'ordonner des perquisitions ou de forcer des personnes à venir témoigner sous serment - est déjà en gestation au niveau fédéral, où des votes interviendront mardi en commission de la Chambre et jeudi en plénière.

La commission spéciale du Parlement flamand est présentée comme complémentaire à la commission d'enquête fédérale. Elle se focalisera sur les compétences régionales et communautaires, notamment les écoles, internats et institutions de soins, et s'attachera à identifier les obstacles éventuels qui empêchent des victimes de parler.