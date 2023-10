On en sait plus sur la cyberattaque qui a visé des sites des services publics dimanche

Pour l’instant, le CCB ne peut encore déterminer l’auteur de la cyberattaque. Toutefois, le groupe de hackers prorusse “Noname” aurait annoncé une attaque de ce type en critiquant l’aide apportée par la Belgique à l’Ukraine, notamment à la suite de l’annonce d’envoi d’avions militaires F-16, selon Katrien Eggers. “Il est toujours très difficile de prouver l’origine d’une attaque en cybersécurité”, précise-t-elle.

La porte-parole explique par ailleurs que les sites sont normalement déjà bien protégés et que des mesures sont déjà prises, mais que des leçons seront certainement tirées à la suite de ces évènements.

Le directeur général du CCB Miguel De Bruycker ajoute que la méthode utilisée pour les attaques menées dimanche était “différente” de celle des attaques menées jeudi contre ces sites institutionnels. “Nous devons nous adapter en permanence à ces nouvelles techniques”, précise-t-il. “Mais nous y faisons face en essayant de maintenir le plus possible ces sites en ligne et ce matin, quasiment tous les sites sont de nouveau accessibles”.

Aucune autre attaque n’a été annoncée pour l’instant, mais “probablement que d’autres pays seront prochainement ciblés”, avance Katrien Eggers.

Aux alentours de 12h15, les sites visés par l’attaque étaient à nouveau accessibles, excepté celui du Sénat, a constaté Belga.