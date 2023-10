Un guide sur le conflit israélo-palestinien à destination des profs : "On doit veiller à la neutralité"

À lire aussi

Ce guide sur le conflit israélo-palestinien viendra s’ajouter aux nombreux sujets d’actualités qui ont déjà été abordés dans le cadre de “questions vives”, des sujets brûlants et susceptibles de susciter des questions chez les élèves. Dans cette série, on trouve ainsi une fiche sur Olivier Vandecasteele, Chat GPT ou encore la guerre en Ukraine.

“Le principe de départ du projet Questions Vives, c’est qu’il y a une série de sujets qui touchent les jeunes et peuvent évoquer un grand nombre de questions qui touchent aux valeurs véhiculées par la société. Dans le cas présent, ce que nous proposons aux enseignants, ce n’est pas d’être dans l’exactitude journalistique mais d’aborder des questions comme : ‘Pourquoi un peuple souhaite-t-il avoir un territoire?’Mais aussi des questions plus philosophiques et morales”, explique Laurent Deutsch, responsable activisme et éducation aux droits humains chez Amnesty International Belgique.

Des éléments de contexte historique seront également abordés.

Depuis l’attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre, beaucoup d’enseignants se sentent démunis face aux interrogations de leurs élèves. “Il y a des enseignants qui ont décidé d’aborder spontanément la question et ont présenté les choses de la façon la plus neutre et objective possible. Mais d’autres ont peur d’aborder le sujet et d’avoir des réactions négatives d’élèves ou de ne pas réussir à gérer le débat dans la classe”, explique Elisabete Pessoa, présidente du syndicat d’enseignant Appel.

“Les profs ne sont pas suffisamment armés pour aborder ce sujet complexe et très clivant qui mêle des questions d’idéologie, de culture et de religion et peur résonner fortement chez les élèves. Je pense qu’il ne faut pas obliger les enseignants à aborder le sujet s’ils ne sont pas à l’aise”, ajoute-t-elle.

Pour la députée Stéphanie Cortisse, fournir des ressources aux enseignants est essentiel, à condition qu’elles soient” neutres et objectives”.

“Les profs ne doivent pas éluder les questions des élèves mais ils n’ont pas tous les moyens d’y répondre avec des données objectives et neutres. Ce sujets ont toute leur place dans les écoles mais il faut que les enseignants disposent de ressources pédagogiques fiables pour les aborder. et il y a des craintes quand à l’élaboration d’un guide qui doit absolument rester dans cette neutralité. On le voit, certaines expressions ne passent pas. Il ne faudrait pas qu’ils soient mis en difficulté ou qu’on ait le même problème qu’avec le guide EVRAS”, estime-t-elle. “Il faudra s’assurer que cet outil n’est pas orienté. Je compte interroger la ministre Désir à ce sujet”, complète Diana Nikolic, députée MR également.