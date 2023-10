Après l’attaque terroriste, une question devient centrale : pourquoi le fédéral n’a pas été capable de renvoyer un “criminel illégal” ?

L’alerte étant passée, les ministres ont commencé le travail d’analyse, remontant la chronologie des faits pour tenter de déterminer où se situaient les responsabilités politiques de ce fiasco. Abdesalem L, 45 ans, originaire de Tunisie, était en séjour irrégulier en Belgique et était sous le coup, depuis 2021, d’un ordre de quitter le territoire en raison d’une demande d’asile refusée un an auparavant. Comment un homme fiché comme radicalisé et suivi par l’Office des Étrangers a-t-il pu abattre aussi facilement deux Suédois lundi soir à Bruxelles ?

Italie, Suède, Belgique...

Selon Ansa, l’agence de presse italienne, Abdesalem serait entré en Europe en 2011 en passant par l’île italienne de Lampedusa en 2011. Entre 2012 et 2014, le terroriste aurait séjourné en Suède avant d’être extradé conformément au règlement de Dublin vers un autre pays de l’UE. Durant ce séjour en Suède, le Tunisien aurait été emprisonné pour une durée indéterminée, déclare l’Agence suédoise des migrations à Aftonbladet.

Abdesalem L. a demandé l’asile dans notre pays en novembre 2019, et a reçu une décision négative environ 1 an plus tard, en octobre 2020. Il était donc illégalité sur le territoire. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a affirmé que le terroriste était “dans le collimateur de nos services de sécurité” car il avait fait l’objet de quatre signalements “mais il n’était pas connu pour son extrémisme violent”. Ces éléments faisaient donc de lui un “criminel clandestin”.

Avec ces éléments en main, comment se fait-il que le criminel n’ait pas été renvoyé ? De manière générale, le ministre Van Quickenborne pointe “le refus de certains pays d’Afrique du Nord de reprendre leurs clandestins”. Le nœud du problème semble toutefois être dans l’incapacité du fédéral et de ses administrations à assurer le suivi du renvoi des personnes en illégalité. En 2022, sur les 25 000 personnes sommées de quitter la Belgique, seuls 5 000 l’ont réellement fait.

Clerfayt et de Moor se rejettent la balle

Pour le bourgmestre empêché de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI), il y a clairement eu une défaillance au niveau de l’Office des étrangers et de sa ministre de tutelle Nicole De Moor (CD&V). C’est la raison pour laquelle celui qui est également ministre à Bruxelles réclame la démission de la secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations.

Nicole De Moor a déclaré mardi matin qu’Abdesalem avait reçu une décision négative en octobre 2020 et avait ensuite disparu des radars. “Il a été officiellement radié du registre national de la commune le 12 février 2021 et ne pouvait donc pas être localisé afin d’organiser son retour.”

Or, réplique Bernard Clerfayt, le terroriste n’aurait jamais été inscrit sur les registres de la commune de Schaerbeek. “Jamais la commune n’est prévenue, ni au début de la procédure de demande d’asile ni lorsqu’il reçoit un ordre de quitter le territoire (OQT) au début de l’année 2022. […] On ne savait pas avant que le terroriste vivait sur le territoire communal.”

Interrogée sur ce point en fin de journée, Nicole De Moor a répondu : “Le 4 octobre 2021, l’Office des étrangers a transmis un résumé du dossier de l’intéressé à la commune de Schaerbeek et il y a eu un échange d’informations. […] Je prendrai contact avec le bourgmestre de Schaerbeek à ce sujet, car il n’est évidemment pas souhaitable que des informations erronées circulent.”

Si une responsabilité claire n’a pu être déterminée sur ce point, un consensus semble toutefois émerger dans la classe politique sur la nécessité d’être en mesure d’organiser des retours. “Je me suis immédiatement attelée à développer de nouvelles procédures à cet effet”, a insisté Nicole de Moor, ajoutant que son projet de loi “sur la politique de retour proactive sera voté au parlement à l’automne”.

.