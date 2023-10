Attentat à Bruxelles : caricatures de Mahomet, Coran brûlé… pourquoi la Suède est “une cible prioritaire des groupes terroristes”

Pourtant, la Suède a, durant le dernier été, relevé son niveau de menace terroriste à son maximum, ses services renseignements estimant même que la Suède était “une cible prioritaire” du terrorisme islamique. En cause, notamment, les récentes manifestations dans lesquelles des pages du Coran ont été brûlées. Mais également suite aux caricatures du prophète Mahomet, dessiné avec un corps de chien par Lars Vilks en 2007 pour le journal suédois Nerikes Allehanda qui vaudront à l’artiste plusieurs tentatives d’assassinat.

En 2017, cinq personnes – dont un Belge – avaient été tuées lors d’un attentat perpétré par un terroriste se revendiquant, comme Abdesalem L., de l’Etat islamique. “Il y a eu au cours des derniers mois en Suède un mouvement, qui ne rassemblait pas des milliers de personnes mais plutôt quelques individus activistes qui ont entrepris de profaner le Coran, soit en le brûlant, soit en le piétinant publiquement comme une dénonciation de la religion musulmane, analyse Michel Liégeois, professeur en relations internationales à l’UCLouvain. La particularité dans ces autodafés, c’est que l’on pourrait penser que ce sont des militants suédois d’extrême droite qui en sont responsables. Mais en réalité, l’origine du mouvement est due à un réfugié irakien.”

Depuis, l’ambassade de Suède en Irak a été incendiée tandis qu’un cocktail Molotov avait été lancé contre l’ambassade suédoise au Liban, sans faire de blesser. Et récemment, le groupe terroriste Al-Qaïda a appelé à perpétrer des attentats terroristes en Suède.

Abdesalem, suspect de l'attentat du 16 octobre 2023 à Bruxelles, aurait séjourné à plusieurs reprises en Suède. ©Belga

La raison pour laquelle la Suède est aujourd’hui ciblée, c’est aussi parce qu’elle n’a pas interdit ces manifestations. “La Suède considère que cela relève de la liberté d’expression. Il n’y a pas de délit de profanation dans le droit suédois (NDLR : un manifestant qui avait brûlé un Coran en 2020 a toutefois été condamné à la prison avec sursis la semaine dernière pour troubles à l’ordre public). Les autorités suédoises, tant que ces autodafés ne compromettaient pas l’ordre public, n’ont pas empêché ces manifestations. Or, ces actes vus comme des profanations pour les musulmans sont clairement la cause de la menace terroriste sur le pays. Et c’est exactement pour cette raison que, chez nous, le terroriste a ciblé ces deux Suédois. Il n’y a absolument aucun doute là-dessus.”

Pour Michel Liégeois, cet historique qui semble consacrer “la liberté de blasphémer” a fait que ces pays ont été régulièrement ciblés à la fois par des menaces terroristes. “Mais aussi par des réactions politiques officielles puisque cela a donné lieu à des réactions officielles de pays musulmans comme l’Irak ou l’Iran… qui ont accusé le gouvernement suédois de légitimer des actes qui étaient blasphématoires en ne les condamnant pas. On se souviendra que ce sont des caricatures du prophète Mahomet publiées dans certains journaux suédois et danois qui ont donné lieu à toute la vague d’attentat qui a commencé avec Charlie Hebdo.”

Le fait de brûler ne fût-ce que quelques pages du Coran serait perçu comme une provocation de plus par la communauté musulmane. Comme un acte d’agression. “C’est là tout le nœud du problème, commente Michel Liégeois sans cautionner aucunement ces gestes qu’il qualifie de provocation stupide et gratuite. Pour un non-croyant, ce ne sont que quelques grammes de papier qui ont été brûlés. Mais pour d’autres, c’est quelque chose de sacré. Doit-on considérer comme sacré pour tous ce qui est sacré pour quelques personnes seulement ? Si à chaque fois qu’un groupe considère quelque chose comme sacré, il obtient que l’on ne puisse plus la critiquer ou la caricaturer, on aurait des fameux trous dans la carte de la liberté d’expression.”