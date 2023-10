Attentat à Bruxelles : “La Belgique a un gros souci avec le trafic d’armes illégales !”

Ces dernières années, l’accès à de telles armes de guerre s’est facilité pour les personnes ayant des projets terroristes. “La Belgique est connue pour son marché illégal d’armes” dit-il. “Alors que les fusils d’assaut étaient autrefois réservés aux vrais durs, ils sont devenus plus répandus en raison de l’augmentation de la criminalité liée à la drogue”. Une grande partie de l’armement a été introduite clandestinement dans les pays d'Europe de l'ouest après la guerre en ex-Yougoslavie.

Et la Belgique n’en ferait pas assez estime toujours Duquet contrairement aux Pays-Bas et à la... Suède. Pays où la lutte contre le trafic des armes à feu reçoit bien plus d’attention. L’auteur de l’attentat de lundi soir aurait dû déclencher “toutes les sonnettes d’alarme” au moment où il s’est procuré l’arme ! “Dès que vous essayez d’obtenir une arme, vous sortez de l’ombre et devenez visible pour les services”…