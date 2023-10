Attentat à Bruxelles : le geste généreux de cet habitant envers les journalistes et policiers sur le lieu du drame

Ce mardi, de nombreux journalistes sont encore sur les lieux du drame, couvrant la scène après la mort d’Abdesalem L. à Schaerbeek, dans la Rue Van Oost. Bruno Boelpaep, journaliste belge et collaborateur pour la BBC, était également présent. C’est là qu’il a pu rencontrer un jeune habitant du quartier qui a décidé de faire preuve de générosité. “Ce jeune résident a offert aux journalistes et aux policiers un thé à la menthe chaud alors que nous couvrions les événements qui ont suivi l’attaque de la nuit dernière”, salue le journaliste de la BBC. On peut en effet voir un jeune homme servir du thé à l’aide d’un thermos fumant dans de petits verres, le sourire aux lèvres.