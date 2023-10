Attentat à Bruxelles : le niveau d’alerte à Bruxelles redescend à 3

À lire aussi

Sur base des dernières informations et renseignements qu’il a reçus de ses services partenaires, l’OCAM estime qu’il n’y a plus de menace imminente dans le cadre de ce dossier. Le niveau de la menace pour Bruxelles, qui était passé à 4, est donc ramené au niveau 3. Le niveau de la menace générale pour la Belgique est pour le moment maintenu au niveau 3. En parallèle de ce niveau général, l’OCAM peut également rédiger des évaluations ponctuelles spécifiques pour des intérêts spécifiques là où nécessaire. L’OCAM et ses partenaires continuent de suivre la situation de près et invite tous les services à accroître leur vigilance.