Attentat à Bruxelles : le point sur l’enquête et les nombreuses failles qui ont conduit à ce drame

À lire aussi

De nombreuses failles en amont du drame

Plusieurs éléments semblent avoir été négligés en amont de ce drame. À commencer par une absence de vigilance en vue du match Belgique-Suède. La Suède est pourtant en proie à une explosion de violence depuis plusieurs mois liée à une guerre des gangs et aux profanations du Coran qui ont déclenché une vague d’indignations internationales et provoqué des tensions entre les pays scandinaves et plusieurs pays musulmans du Moyen-Orient. Les enquêteurs auraient sous estimé l’importance de ce conflit et le retentissement qu’il aurait pu avoir chez nous, les yeux étant principalement braqués vers la situation dans le conflit israélo-palestinien et vers la France avec l’assassinat du professeur de lettres à Arras.

Autre couac : l’absence de suivi du dossier de radicalisation d’Abdesalem L., qui devait être au cœur d’une réunion prévue… ce mardi. “Il n’était pas question d’une menace terroriste concrète et imminente”, a justifié le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne lors de la conférence de presse tenue cette nuit.

À lire aussi

Aucun élément n’avait permis jusqu’à présent d’inscrire l’assaillant dans la banque de données des personnes radicalisées de l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (OCAM). Comme indiqué, la réunion du “Joint Information Center”, le JIC, une structure qui vise à rassembler les informations pertinentes en cas de danger terroriste concret, devait se tenir ce mardi à son sujet.

Abdesalem L. était connu de la police pour des faits suspects relevant du trafic d’êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l’État. En juillet 2016, des informations ont été transmises à la Belgique par un service de police étranger, selon lesquelles l’homme affichait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour y mener le djihad,

Cette année, l’homme a pourtant fait parler de lui et attiré l’attention de la police. Il a menacé un occupant d’un centre d’asile en Campine via les réseaux sociaux. Cette personne l’a dénoncé et a affirmé que l’intéressé avait été condamné pour des faits de terrorisme en Tunisie. Raison pour laquelle la police judiciaire d’Anvers voulait l’interroger ce mardi.

Le manque d’effectifs au sein de la police judiciaire fédérale pointé du doigt

Enfin, le manque d’effectifs au sein de la police judiciaire fédérale et plus particulièrement de la DR3, sa branche antiterroriste, pourrait également expliquer pourquoi cet individu n’était pas suffisamment suivi, la priorité étant principalement mise sur le trafic de drogue qui fait des ravages depuis plusieurs mois en Belgique. Ainsi, il manque actuellement 500 enquêteurs pour remplir le cadre légal de la PJF et 40 à 50 enquêteurs au sein de la DR3.