Attentat à Bruxelles : un acteur belge raconte sa confrontation avec le terroriste

Aboubakr Bensaihi, acteur bruxellois qui a notamment joué dans “Black” et “Rebel”, était près de la place Sainctelette quand les détonations ont retenti dans les rues. “Nous circulons boulevard d’Ypres, vers Yser, côté canal, près du Petit Château”, a-t-il expliqué à nos confrères de la RTBF. C’est à cet instant qu’il entend les coups de feu : “Je demande à mon ami, au volant, s’il a entendu. Pour lui, cela semble être des pétards. On ne prête pas attention et nous continuons à avancer.”

C’est là que l’acteur bruxellois repère un homme vêtu d’un manteau orange fluorescent à sa droite. Alors que les deux amis s’interrogent, les choses s’accélèrent : “Cela a duré une fraction de seconde mais pour moi, c’est comme si cela avait duré plusieurs minutes. L’homme sort une arme. Mon ami le constate également. Et on le voit en train de nous viser avec son canon”, raconte Aboubakr Bensaihi. Il a dit avoir cru voir “de la fumée sortir du canon”, expliquant ensuite que des tirs sont passés près de la voiture.

Rapidement, les deux hommes se baissent, le conducteur accélère et ils quittent les lieux. L’acteur ne réalise alors pas trop ce qui vient de se passer, pensant à un tournage. Mais une fois rentré à son studio, l’incrédulité a fait place à l’effroi : Aboubakr Bensaihi découvre les vidéos de la fusillade sur les réseaux sociaux et comprend qu’il a échappé au pire. L’acteur a ensuite apporté son soutien aux victimes et au blessé et a souhaité rappeler qu’il ne s’agit pas d’un acte représentatif de l’Islam : “Moi en tant que musulman, ceci n’est pas notre religion. Celui qui tue un être humain, c’est comme s’il avait tué l’humanité entière.”