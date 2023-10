Attentat de Bruxelles, le président d’un club de supporters suédois témoigne : “Tous nos membres étaient joignables… sauf trois”

Les victimes du terrible attentat qui a endeuillé Bruxelles, la Suède et le monde du football en général étaient âgées entre 60 et 70 ans, selon les révélations du ministère des Affaires étrangères suédois. La première, âgée de 60 ans, vivait dans le canton de Berne, en Suisse. Grand fan de l'équipe suédoise, il avait été entraîneur de foot chez les juniors. Selon le Blick, ce grand-père travaillait aux chemins de fer suisses. La deuxième résidait à Stockholm.

Lundi soir, peu après 19h, elles étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Précisément sur la route d’Abdesalem Lassoued, un terroriste lourdement armé qui n’a pas hésité à achever, à bout portant, ses deux victimes.

L’un d’elle appartenait très certainement au groupe de supporter Gula Väggens, le Mur Jaune en français, qui avait emmené près de 150 membres en Belgique, malgré les faibles chances de pouvoir encore se qualifier pour l’Euro. Chances désormais annihilées par la victoire autrichienne en Azerbaïdjan.

Peu avant le match, Andreas Richt a été averti de l’attentat. Le fondateur du groupe de supporters suédois Gula Väggen. “Quand j’ai appris la nouvelle, je suis retourné à l'hôtel et je n’ai pas regardé le match”, a-t-il confié à nos confrères du Göteborgs-Posten. “Puis les téléphones ont commencé à sonner de partout. Nous avons reçu des signes de vie de la part de tous nos membres. Tous étaient joignables… sauf trois. Lorsqu’on appelait sur leurs téléphones portables, cela sonnait dans le vide.”

Quelque temps après, ils sont parvenus à entrer en contact avec l’un d’entre eux. Il était à l’hôpital et se faisait soigner après qu’un terroriste lui a tiré dessus. Selon le Göteborgs-Post, il ne fait aucun doute que les deux victimes décédées fassent partie de ce groupe. “Les mots me manquent. Ça ne peut pas être vrai. Le monde est tellement injuste”, commente sobrement Andreas Richt sur son profil Facebook, sans pouvoir affirmer à 100 % que les deux personnes décédées étaient membres de son club. Au Göteborgs-Posten, il affirme que cet acte terroriste ne peut qu’avoir un impact sur l’avenir de son club de supporters. “Il est clair que cela aura un impact. Nous sommes comme une grande famille. Au cours de nos années d’existence, nous avons reçu plus de 40.000 invités sans aucun incident. Nous prenons soin les uns des autres, toujours. Mais pour l’instant, on ne pense pas une seule fois à l’avenir. Toutes les pensées vont aux personnes touchées et à leurs familles.”