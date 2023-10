Attentat de Bruxelles : les commerçants du centre s’attendent au pire dans les semaines à venir, “encore un coup dur après plusieurs crises”

À lire aussi

Lundi soir, le hasard a mis un commerçant, dont la boutique se trouve en plein centre de Bruxelles, sur notre route. “Comment vais-je faire pour m’en sortir ? Les gens vont avoir peur, je le comprends, mais plus personne ne va pousser la porte de mon magasin durant des semaines, comme en 2016, soufflait-il en regardant les infos en direct. On sort à peine du Covid et de la crise énergétique et c’est un nouveau coup dur qui arrive, je ne sais pas comment réagir.”

Il n’est évidemment pas le seul dans le cas, et la situation est déjà suivie de près par le SNI. “Malheureusement, je crains également qu’on vive une période délicate, convient Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI. Ce qui peut rassurer les gens, c’est qu’il s’agissait a priori d’un homme seul qui a agi de manière isolée. Mais si le contexte devient plus large, je pense notamment à ce qu’il se passe en Israël et en Palestine, nous craignons de voir une situation semblable à celle de 2016, quand les clients ont déserté le cœur de Bruxelles. Les gens allaient faire leurs courses en province, même les Bruxellois.”

Des contacts seront pris avec les commerçants dans les jours à venir pour déterminer l’impact de cet attentat. “Nous allons analyser tout cela au jour le jour, et cela tombe évidemment encore plus mal avec les vacances de Toussaint qui commencent vendredi soir. Il y aura une baisse de la fréquentation, à voir dans quelle mesure. Les gens se tournent déjà trop souvent vers internet, j’ai peur que cela empire.”