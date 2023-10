Attentat meurtrier à Bruxelles: Denis Ducarme plaide pour le retour des militaires en rue “sans délai”

”On est frappé par l’effroi et l’horreur comme on l’a été le 22 mars et comme on l’a été lors de l’attaque du musée juif. C’est une cruauté sans nom qui est inhérente aux actes de terrorisme”, a déploré Denis Ducarme (MR) lundi soir. “Je plaide pour le retour des militaires en rue sans délai.”