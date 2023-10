Attentat terroriste à Bruxelles : “La police manque de moyens alors on néglige le terrorisme pour le trafic de drogue”

À lire aussi

Thierry Belin, secrétaire national SNPS (Syndicat national du personnel de police et de sécurité.) n’est vraiment pas certain que la police soit prête à une menace terroriste. “Après les attentats de Paris et de Bruxelles, on a tout misé sur le terrorisme. Puis, on a laissé tomber et tout misé sur le trafic de drogue. Et maintenant, on va devoir tout refocaliser à nouveau sur le terrorisme. On passe son temps à boucher un trou un réduisant un autre alors que la police fédérale clame qu’il lui manque mille enquêteurs. Le monde politique a clairement une responsabilité. À force de ne pas mettre des noms, des étiquettes sur les faits. À force de trouver des circonstances, des excuses ou des éléments de contexte.”

“Nous ne sommes plus devant des cas d’organisations qui vont préparer durant des mois la pose d’une bombe mais, à tout le moins, face à des personnes isolées, radicalisées, qui vont réagir, répondre à l’appel du chef du Hamas et du djihad. Quand on voit ce qu’on est capable de faire au nom d’un dieu, on ne peut qu’imaginer encore pire si c’était fait au nom du diable. Désolé de la dire ainsi, mais des attentats perpétrés par des catholiques, des juifs, il n’y en a pas.”

Fallait-il interdire ou stopper le match Belgique-Suède dans un climat aussi tendu, catalysé par le conflit israélo-palestinien ? “Certainement pas. On ne va pas s’arrêter de vivre, non plus.”