Attentat terroriste à Bruxelles : que veut dire le niveau d’alerte 4 et est-il vraiment d’application ?

Il implique une menace “possible et vraisemblable”. Le niveau de menace 4, soit l’échelon le plus élevé, est rare. Il avait été activé pendant deux jours après les attentats terroristes qui avaient frappé la capitale le 22 mars 2016.

Mais qu’est-ce qu’implique concrètement ce niveau d’alerte maximal ?

En 2016, une heure après les attentats de Bruxelles, le niveau 4 avait été mis d’application et entraîné des mesures de sécurité renforcées dans les écoles, l’arrêt des transports en commun, une sécurité accrue autour des centrales nucléaires du pays ou encore la fermeture des cinémas, salles de concert et centre commerciaux.

Ce 17 octobre, la situation est différente. Les écoles francophones sont bien ouvertes et les magasins et centre commerciaux restent ouverts. Pour l’instant, et dans l’attente d’une réévaluation qui devrait intervenir dans les prochaines heures, les mesures de sécurité renforcées sont maintenues. Une présence policière accrue et visible est bien d’application dans la capitale.

Un Conseil National de Sécurité a été convoqué à 15h00. D’ici là, “on demande à la population de garder une certaine vigilance”, a prévenu Alexander De Croo.