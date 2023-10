Aucun message de Be-Alert, un site web à l’arrêt : que s’est-il passé du côté du Centre de crise National suite à l’attentat à Bruxelles ?

À lire aussi

“Cela ne fait pas très sérieux ni même préparé à ce genre de situation, estime le député Georges Dallemagne (Les Engagés). J’en suis d’autant plus affligé et inquiet qu’on pensait que le système Be-Alert avait la capacité de prévenir la population en cas d’urgence. On pensait avoir appris des attentats mais tout ça n’a pas l’air d’avoir fonctionné correctement cette fois-ci. Il est important d’accorder suffisamment de moyens à ces outils qui restent très précieux lors de ce genre de situation”.

Face à cette incompréhension, le Centre de crise National précise sa position. “Une situation d’urgence n’implique pas forcément le système BE-Alert, indique Antoine Iseux, porte-parole du Centre de crise national, responsable de BE-Alert. Ce système est utilisé quand il y a un message urgent à transmettre à la population avec des recommandations précises à destination d’un public particulier. Ici, une analyse du meilleur message à faire passer et du type de canal à utiliser a démontré que ce n’était pas la meilleure manière de procéder. Il n’y a pas eu de demande spécifique ou directement liée à la sécurité des citoyens, c’était aussi le soir et beaucoup de monde était chez soi. On a préféré utiliser d’autres canaux pour communiquer, dont les médias, notre site web et les réseaux sociaux”.



”Envoyer un SMS n’est pas toujours le meilleur moyen de communiquer”

En parallèle, des messages ont été communiqués auprès des 30.000 supporters présents au stade Roi Baudouin lors du match de football opposant la Belgique à la Suède. En concertation avec la police bruxelloise, l’organisateur de l’événement a également fait passer des annonces via les haut-parleurs.

“Le sms n’est pas toujours le meilleur moyen d’envoyer un message à tout le monde, poursuit-il. Comme lors de festival, il est parfois plus pertinent de communiquer directement au sein de l’événement concerné. Selon le message à faire passer, le lieu, le contexte et l’heure, on regarde quel est le canal le plus utile. Hier, si on avait poussé un message à un million de personnes, cela n’aurait pas eu beaucoup d’intérêt car beaucoup de citoyens étaient à leur domicile, on aurait peut-être amené plus de stress et ajouté un ralentissement aux communications “.

Autre couac survenu ce lundi soir, les serveurs du site internet du Centre de crise National ont planté durant près d’une heure alors que de nombreux citoyens cherchaient à s’informer en temps réel sur les consignes à suivre.

”À un moment donné, il y a eu énormément de connexions simultanées sur notre site et malgré notre passage en mode crise qui est censé alléger la page pour permettre plus de connexions, les capacités de notre serveur ont été dépassées, précise Antoine Iseux. Dans la foulée, nous avons contacté notre service d’urgence pour qu’ils augmentent nos capacités et durant la panne du site, nous avons informé les citoyens via d’autres canaux le temps de rétablir la situation”.

Suite à cet incident, le centre de crise assure qu’une évaluation de la situation sera effectuée pour savoir combien de visiteurs sont passés sur le site, quelle a été la limite et pourquoi a-t-elle été dépassée aussi rapidement. “On doit donc voir si on doit être mieux armé pour la suite. Quand on est face à une situation de crise de grande ampleur, on essaye de prévenir nos techniciens au plus tôt car on sait qu’on devra faire face à beaucoup plus de demandes. Ici, il faut aussi préciser que c’était une situation particulière au milieu de la nuit, il nous a donc fallu un certain temps pour que nos capacités soient revues à la hausse”.