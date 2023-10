L’auteur des tirs, habillé d’une veste orange fluo, a pris la fuite à scooter.Selon nos informations, le suspect est un Tunisien, dont les initiales sont L. A., né le 1er septembre 1978. Il est demandeur d’asile depuis 2019. Le parquet fédéral a repris en charge l’enquête. Cette saisine est justifiée par une “motivation terroriste potentielle”.

Le point sur la situation à 1h :

- Une fusillade a eu lieu dans le centre de Bruxelles faisant deux morts

-Les personnes décédées sont suédoises

-L'assaillant est un Tunisien, dont les initiales sont L. A., né le 1er septembre 1978. Il est demandeur d’asile depuis 2019. Il est toujours en fuite

-Les autorités sont réunies au Centre national de crise pour discuter des mesures à prendre pour Bruxelles

Suivez la situation en direct ci-dessous.

01h07: Le Conseil des musulmans de Belgique condamne l'attentat

Le Conseil musulman de Belgique, l'organe représentatif du culte islamique, a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat commis à Bruxelles lundi soir et qui a coûté la vie à deux personnes. Il a appelé les autorités "à la plus grande fermeté pour protéger notre communauté nationale et pour faire la lumière le plus rapidement possible sur cette importation de conflits qui ne nous concernent pas".

01h02: "Ce qui s'est passé est surréaliste"

Les joueurs suédois ont été transférés à l'aéroport sous escorte policière directement depuis le stade Roi Baudouin. C'est ce qu'a indiqué Manu Leroy, le CEO ad interim de l'Union belge de football (URBSFA), lors d'un point-presse qui s'est tenu lundi soir, quelques heures après que le match Belgique - Suède a été arrêté à la mi-temps à la suite de l'attentat qui a fait deux morts place Sainctelette, dans le centre de Bruxelles.

"Nous avons reçu les premières notifications indiquant que quelque chose de terrible s'était produit dans le centre de Bruxelles un quart d'heure avant le début du match", a raconté Manu Leroy. "Nos responsables de la sécurité ont immédiatement contacté la police dans la tour de contrôle. Nous avons discuté de la meilleure stratégie à adopter. Le stade étant l'endroit le plus sûr pour les supporters, il a été décidé de laisser le match commencer."

Les deux équipes sont rentrées au vestiaire après 45 minutes sur un score de 1-1 et ne sont jamais remontées sur la pelouse. "Après la première mi-temps, le staff et les joueurs suédois ont pris conscience des événements. Le capitaine suédois (Victor Lindelöf, ndlr) a informé notre capitaine (Romelu Lukaku, ndlr) que son équipe ne voulait pas débuter la deuxième mi-temps. Bien entendu, notre capitaine a accepté. Il revenait ensuite à la police de décider de la manière dont le stade serait évacué. Il y a eu des consultations au plus haut niveau avec le centre de crise national. Nous attendions un ordre officiel pour évacuer le stade", a justifié le CEO.

Les spectateurs ont été autorisés à quitter au compte-gouttes le stade Roi Baudouin vers 23h45.

La tribune des supporters suédois a été évacuée en dernier. "La police les a escortés pour qu'ils puissent rejoindre leur hôtel en toute sécurité. Les joueurs suédois ont également été conduits à l'aéroport sous escorte policière. Certains Diables Rouges sont retournés à Tubize comme prévu. D'autres sont rentrés directement chez eux", a encore expliqué Manu Leroy.

Le CEO de la fédération ne peut encore rien dire sur l'issue sportive de cette rencontre. "C'est d'un autre ordre que ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu de contact avec l'UEFA à ce sujet. C'est la chose la moins importante aujourd'hui. Ce qui s'est passé est surréaliste."

00h59: Les Pays-Bas en contact avec les autorités belges

Les Pays-Bas suivent la situation à Bruxelles, où un double assassinat de ressortissants suédois a été perpétré dans les rues de la capitale, et sont en contact avec les autorités belges, a fait valoir le coordinateur néerlandais de lutte contre le terrorisme et de la sûreté, Pieter-Jaap Aalbersberg, via le réseau social X.

00h45: Les Diables ont quitté le stade

00h36: Une conférence de presse aura lieu cette nuit, ont annoncé les autorités

Les autorités prendront la parole dans la nuit pour présenter les potentielles mesures prises pour Bruxelles.

00h30: Plus d'informations sur l'assaillant

L'assaillant était connu pour des faits de radicalisation, rapportent nos confrères de la RTBF. Il était dans notre pays en situation irrégulière.

00h24: Les écoles bruxelloises seront-elles ouvertes ce mardi ?

Le département de l'Education n'a pour l'heure pris aucune décision de fermeture des écoles ou d'un autre type en relation avec l'attentat commis lundi soir à Bruxelles. Le niveau de sécurité 4, activé à Bruxelles ne l'implique pas automatiquement, ressort-il d'un bref échange avec la ministre francophone de l'Education, Caroline Désir.

Selon la RTBF, les écoles des institutions européennes situées dans la capitale resteront fermées mardi.

La ministre de l'Education, Caroline Désir, a brièvement indiqué lundi en fin de soirée qu'elle attendait de disposer d'informations du fédéral sur des mesures à prendre, le cas échéant en ce qui concerne le réseau d'enseignement francophone de la capitale.

C'est le niveau fédéral qui a la main sur l'évaluation de la menace. A ce stade, on sait tout au plus que le niveau 4 de sécurité "n'implique pas automatiquement une fermeture des écoles. Ce sera à suivre dans les prochaines heures", a-t-elle précisé.

00h22: Les fonctionnaires flamands priés de ne pas se rendre à Bruxelles

Il est demandé aux fonctionnaires flamands d'éviter les voyages non essentiels vers Bruxelles, a indiqué le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers, lundi soir à la suite de l'attentat perpétré dans la capitale.

"L'équipe de gestion de crise du gouvernement flamand déconseille les voyages non essentiels vers Bruxelles", a indiqué le ministre sur X (ex-Twitter). "Les réunions seront déplacées dans des locaux hors de Bruxelles ou en ligne. Nous demandons à tous les fonctionnaires flamands de s'y conformer jusqu'à nouvel ordre."

Un homme a ouvert le feu dans la capitale lundi soir, tuant au moins deux personnes et en blessant grièvement une troisième. L'assaillant, qui a exprimé des motivations terroristes sur les réseaux sociaux, reste en fuite.

00h14: Les autorités suédoises et belges en contact pour retrouver l'assaillant

Les autorités belges et suédoises sont en contact pour tenter de retrouver l'assaillant responsable de l'attentat perpétré lundi soir dans le centre de Bruxelles et qui a coûté la vie à deux personnes. C'est ce qu'a indiqué sur X, anciennement Twitter, le ministre suédois des Affaires étrangères Tobias Billström.

"Dévasté par la nouvelle de l'assassinat de deux supporters de football suédois à Bruxelles ce soir et de la blessure grave d'une troisième personne. Toutes mes pensées vont à leurs familles et à leurs proches", a-t-il écrit sur le réseau social.

"Les autorités suédoises travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires belges pour retrouver le meurtrier", a-t-il ajouté.

00h08 : Les joueurs suédois sont escortés directement vers l'aéroport, dit le CEO de l'Union belge à la RTBF

00h07 : Le site web du centre de crise est difficilement accessible en raison d'une surcharge

Le site web du Centre national de crise est surchargé en raison de l'important trafic internet lié à l'attentat de Bruxelles. "Nous travaillons à une solution", indique le Centre de crise sur X, anciennement Twitter.

23h51 : Écoles et crèches des institutions européennes fermées mercredi

Les écoles ainsi que les crèches des institutions européennes seront fermées mercredi. Le personnel de ces institutions restera en télétravail.

23h49 : les supporters peuvent quitter le stade Roi-Baudouin

La tribune 1 du stade Roi Baudouin est en cours d'évacuation. La tribune 3 et 4 du stade Roi Baudouin peut aussi être évacuée.

23h48 : Opération de police en cours à Schaerbeek

23h35 : Le sélectionneur suédois est “extrêmement triste”

Le match de qualifications pour l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède a été arrêté à la mi-temps après la fusillade qui a coûté la vie à deux personnes dans le quartier Sainctelette à Bruxelles lundi soir.

"Nous sommes très tristes et nous avons quasiment les larmes aux yeux", a déclaré le sélectionneur suédois Janne Andersson lors d'un point-presse qui s'est tenu au stade Roi Baudouin.

"Nous avons appris cette incroyable nouvelle à la mi-temps", explique Janne Andersson. "Nous étions très tristes. Les joueurs ne voulaient plus jouer. Dans quel monde vivons-nous ? Ces derniers temps, il y a eu de nombreuses victimes d'armes à feu. Nous voulons exprimer nos condoléances aux familles des victimes".

Le capitaine suédois Victor Lindelöf a expliqué que les Suédois ont rapidement consulté les Diables Rouges. "Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas jouer. Les Belges ont également estimé que c'était la seule option possible. Le plus important est que les supporters soient en sécurité. Le stade est l'endroit le plus sûr pour eux", dit le défenseur de Manchester United.

23h30 : La situation dans le stade Roi Baudouin reste calme

La situation dans le stade Roi Baudouin reste calme après l’arrêt de la rencontre entre les Diables Rouges et la Suède suite à la fusillade dans le centre de Bruxelles lundi soir.

Lors de l’annonce de l’arrêt de la rencontre, il a été demandé aux supporters de ne pas quitter dans l’attente de plus d’informations. Dans les tribunes, les supporters restent calmes et des chants sont entonnés pour les Suédois.

Interdits de sortir du stade, certains fans se sont rassemblés dans les couloirs de l’enceinte et suivent l’actualité depuis leurs smartphones. Le speaker du stade a d’ailleurs pris plusieurs fois la parole pour remercier les supporters pour leur patience.

23h18 : Le Palais royal “sous le choc” de la fusillade à Bruxelles

”Nous sommes sous le choc de la fusillade qui a frappé notre capitale ce soir”, a réagi le Palais royal à l’attentat de Bruxelles lundi soir sur X, anciennement Twitter. “Nos pensées vont d’abord aux victimes, à leurs familles et à leurs proches”, poursuit le message. “Nous soutenons les forces de sécurité qui mettent actuellement tout en œuvre pour retrouver l’auteur de l’attentat”, conclut le Palais royal.

23h17 : La troisième victime est désormais hors de danger

Le parquet fédéral a repris en charge l’enquête sur l’attentat qui s’est produit lundi soir dans le centre de Bruxelles, a indiqué son porte-parole, Eric Van Duyse, devant le Centre de crise National. Cette saisine est justifiée par une “motivation terroriste potentielle”.

Une attaque à arme à feu a visé trois personnes dans le centre de Bruxelles lundi soir, faisant deux morts. Une troisième victime, un chauffeur de taxi, est désormais hors de danger.

23h10 : L’UEFA communiquera “en temps voulu” sur le match Belgique-Suède

L’Union européenne de football (UEFA) communiquera “en temps voulu” sur le match arrêté entre les Diables Rouges et la Suède lundi à Bruxelles.

”À la suite d’une attaque terroriste présumée à Bruxelles ce soir, il a été décidé en consultation avec les deux équipes et les forces de police locales d’arrêter le match entre la Belgique et la Suède. D’autres informations seront communiquées en temps voulu”, a écrit l’UEFA sur X (anciennement Twitter).

Le match entre la Belgique et la Suède a été arrêté à la mi-temps après une décision de deux équipes à la suite de la fusillade survenue dans le centre de Bruxelles. Il a été demandé aux supporters de ne pas quitter le stade. Le Centre de crise National examine actuellement l’évacuation du stade Roi Baudouin

23h03 : Les stations de métro Roi Baudouin et Heysel fermées sur ordre de police

La Stib a annoncé lundi soir la fermeture des stations de métro Roi Baudouin et Heysel, sur les lignes 2 et 6, sur ordre de police. Cette annonce intervient alors que le Centre de crise National annonce que les autorités examinent dans le même temps une solution pour faire évacuer les milliers de supporters du stade Roi Baudouin qui assistaient au match de football entre la Belgique et la Suède.

Plus tôt dans la soirée, une demande de fermeture de plusieurs stations de métro aux abords du quartier Sainctelette où la fusillade faisant deux morts a eu lieu lundi soir, avait été faite auprès de la Stib, confirmait-on à Belga à bonne source. Aucune décision n’a toutefois encore été prise à ce sujet.

Les trams sont eux interrompus entre Belgica et Lemonnier, également sur ordre de police.

23h03 : Le suspect est un Tunisien

Selon nos informations, le suspet est un Tunisien dont les initiales sont L. A., né le 1er septembre 1978. Il est demandeur d’asile depuis 2019. Il a 45 ans. Il est domicilié à Schaerbeek.

22h57 : Le porte-parole du parquet fédéral s’exprime dans une conférence de presse

Le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse, s’est exprimé quant à la fusillade. Aucun lien n’aurait été établi avec le conflit israélo-palestinien, selon le porte-parole. Le suspect, qui serait le seul assaillant identifié, serait toujours en fuite. Le porte-parole conseille aux Bruxellois de rentrer ou rester chez eux en attendant que le suspect soit appréhendé.

Concernant les supporters coincés au stade Roi Baudouin, le Centre de crise réfléchit à des mesures adéquates pour évacuer le stade.

22h55 : Jan Jambon apporte son soutien à la police

Jan Jambon a également réagi à l’attentat perpétré à Bruxelles lundi soir sur X, sur Twitter. “Profonde sympathie pour les victimes suédoises et les membres de leur famille. Soutien total à nos services de sécurité dans leur tâche difficile d’endiguer toute forme de violence”, a réagi le Ministre-président.

22h50 : Conférence de presse du parquet fédéral imminente au Centre de crise National

Le parquet fédéral tiendra une conférence de presse dans 15 minutes devant le Centre de crise National, a indiqué le porte-parole du parquet.

Deux personnes sont décédées lundi soir à Bruxelles à la suite de coups de feu survenus non loin de la place Sainctelette. Le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié les faits d’attentat et a appelé à la vigilance.

22h42 : Le Centre de crise demande à tous les spectateurs du match Belgique-Suède de rester dans le stade

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Centre national de crise a demandé à tous les spectateurs du match de qualification pour la Coupe d’Europe entre la Belgique et la Suède de rester dans le stade Roi Baudouin pour le moment et de suivre les instructions des services de secours.

”Des efforts sont en cours pour escorter les supporters hors du stade en toute sécurité”, peut-on lire dans le communiqué. “Les supporters recevront plus d’informations sur place. Veuillez suivre les instructions des services d’urgence. Suivez les mises à jour sur notre site web.”

Le match entre la Belgique et la Suède a été interrompu à la mi-temps lundi soir à la suite de la fusillade meurtrière sur la place de la Sainctelette à Bruxelles. Selon la police locale de Bruxelles-Capitale/Elsene, il y aurait eu deux morts. Il s’agirait de Suédois. Pour l’instant, aucun suspect n’a été arrêté.

22h06 : La présidente de la Commission européenne présente ses condoléances à la famille des victimesUrsula von der Leyen s’est dite “de tout coeur ce soir avec les familles des deux victimes de l’abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles.” Elle apporte également son soutien aux forces de forces de police belges.

22h05 : Le match de football opposant la Belgique à la Suède est suspendu

Le match des qualifications entre les Diables Rouges et la Suède comptant pour les qualifications pour l’Euro 2024 ne reprendra pas suite à la fusillade dans le centre de Bruxelles survenue quelques minutes avant le coup d’envoi. Les supporters ne peuvent pas quitter le stade.

22h03 : Le reste de la Belgique placé au niveau 3 d’alerte

À la suite de la fusillade meurtrière survenue dans le centre de Bruxelles ce lundi 16 octobre 2023, l’OCAM relève le niveau de la menace pour Bruxelles au niveau 4, ce qui implique que la menace est très grave et imminente. Le niveau de la menace générale pour la Belgique est relevé au niveau 3 (la menace est grave). Ces niveaux de menace resteront en vigueur jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations.

22h02 : Une fermeture de plusieurs stations de métro demandée dans la capitale

Une demande de fermeture de plusieurs stations de métro aux abords du quartier Sainctelette où la fusillade faisant deux morts a eu lieu lundi soir, a été faite auprès de la Stib, confirme-t-on à Belga à bonne source. Aucune décision n’a toutefois encore été prise à ce sujet.

Les métros circulent au ralenti sur les lignes 2 et 6 depuis les faits qui se sont déroulés vers 19h15. Les trams sont eux interrompus entre Belgica et Lemonnier.

21h56 : La France renforce les contrôles à la frontière avec la Belgique, annonce Darmanin

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi soir le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique après qu’un tireur a fait deux morts lors d’une attaque à Bruxelles, vers 19h00. Le suspect était toujours en fuite vers 22h00.

21h42 : Le parquet fédéral, chargé du terrorisme, saisi de l’enquête

Le parquet fédéral belge chargé des dossiers de terrorisme a été saisi lundi soir de l’enquête sur l’attaque qui a fait deux morts à Bruxelles, a indiqué un porte-parole à l’AFP.

Le dossier, jusque-là aux mains du parquet de Bruxelles, “est fédéralisé”, a précisé ce porte-parole, Eric Van Duyse. Le suspect du double homicide, qui a quitté les lieux en scooter et portait un blouson orange fluo, est en fuite.

21h30 : Le Centre de crise demande de ne pas partager les vidéos

Le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne se sont rendus au Centre de crise National pour suivre la situation, à la suite de la fusillade qui s’est produite ce lundi soir à Bruxelles, a indiqué le Centre de crise.

Les services de secours et de police sont mobilisés. “On déplore des victimes. Par respect pour celles-ci, nous vous demandons de ne pas partager les éventuelles images ou vidéos liées à cet incident”, communique le Centre de crise.

21h16 : Le Premier ministre et les ministres de l’Intérieur et de la Justice suivent la situation au centre de crise

Le Premier ministre Alexander De Croo et les ministres de l’Intérieur Annelies Verlinden et de la Justice Vincent Van Quickenborne suivent la situation de la fusillade à Bruxelles au Centre national de crise. Le Centre de crise en a fait part lundi soir dans un message sur X, l’ancien Twitter.

Dans ce message, le Centre de crise confirme qu’une fusillade a eu lieu dans la capitale. “Les services de secours et de police sont mobilisés. Le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice se trouvent au Centre national de crise pour suivre l’évolution de la situation”, peut-on lire. Le Premier ministre appelle les habitants de Bruxelles à la prudence.

21h05 : Le suspect aurait fait référence à l’État islamique

Le suspect aurait publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, mentionnant l’État islamique et le Calife de l’Islam. “Que cela plaise ou non, nous vivons et mourons pour notre foi”, peut-on entendre dans une des vidéos. “Je suis heureux de rencontrer Dieu, si j’ai fait quelque chose de mal à quelqu’un, il me pardonnera”.

20h58 : Le niveau d’alerte est passé à 4

Le niveau d’alerte passe à 4, son maximum, synonyme de menace est sérieuse et imminente.

La police sur place. ©Ennio Cameriere