”Je ne peux presque pas parler de ce qu’il a fait” : la femme de l’auteur de la fusillade à Bruxelles a fui sa maison après le drame

Abdesalem L. était âgé de 45 ans et d’origine tunisienne. Connu des services de police, il laisse derrière lui une femme et des enfants. Son épouse a témoigné anonymement pour Het Laatste Nieuws, sous le pseudonyme de Yasmina. La nuit de la jeune femme a également été compliquée. Yasmina a pris la fuite avec sa fille et s’est rendue dans un commissariat de police de peur que son mari ne revienne à la maison.

Père d’une petite fille, apprécié du voisinage et séjour occasionnel en Suède : qui est précisément Abdesalem L., le terroriste de Bruxelles ? ©D.R.

Lundi soir, la soirée de Yasmina est brutalement interrompue quand elle découvre les vidéos de la fusillade. Terrorisée, elle se réfugie auprès des forces de l’ordre. “J’ai coopéré pleinement avec les policiers et fourni toutes les informations que je pouvais, mais je ne savais pas où il se trouvait”, a-t-elle expliqué, tandis que la police perquisitionnait sa maison à Schaerbeek. La femme est à présent en état de choc : “Je ne peux presque pas parler de ce qu’il a fait. Je n’ai plus le courage”. Après 16 heures auprès de la police, la jeune femme peut enfin rentrer chez elle en tramway. “Il est mort, je veux juste être chez moi et avec mes enfants”, déclare-t-elle.

La plus jeune fille de Yasmina ne s’est pour le moment pas rendu compte de la situation. “Il est trop tôt pour lui dire, et je ne saurais pas comment m’y prendre”, déplore-t-elle. Elle reçoit actuellement le soutien de sa fille aînée. “Je n’ai jamais rien remarqué ni vu de signes. Nous étions un couple comme tous les autres”, confie-t-elle, chamboulée par les événements.