La folie meurtrière heurte, à nouveau, Bruxelles de plein fouet : retour sur une nuit de terreur

Sur des images prises par un riverain et qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un homme avec une veste orange fluo et un casque blanc, une arme de guerre de type kalachnikov à la main, qui descend de son scooter et tire à plusieurs reprises en rue en criant "Allahu Akbar".

Plusieurs personnes se sont alors réfugiées dans le hall du fonds flamand du logement. L’assaillant les a poursuivies pour encore faire feu dans ce hall, notamment sur une personne à terre. Sur une vidéo glaçante, l’on voit une des victimes se faire abattre de deux coups de fusil.

L’assaillant quitte ensuite l'immeuble, tire à nouveau en direction d’une voiture, avant de "tranquillement" repartir à bord de son scooter en empruntant le trottoir.

Les deux victimes seraient d’origine suédoise et se rendaient au match opposant la Suède à la Belgique au stade Roi Baudouin, à cinq kilomètres de là. Une troisième personne, un taximan, serait hors de danger. Les motivations de l’attaque sont terroristes. Une vidéo circule dans laquelle l’assaillant explique s’être vengé en tuant trois personnes arborant un maillot suédois. Le tueur vêtu d’une veste fluo serait toujours en fuite. Durant toute la soirée, la stupeur a régné dans tout Bruxelles, l’homme faisant l’objet d’un avis de recherche et semblait déterminé à faire un maximum de victimes.

Sur place, un témoin nous raconte la scène. “Il était 19h, je rentrais chez moi. Dans une rue adjacente j’entends des coups de feu et directement un attroupement parmi lequel des forces de l’ordre. J’ai vu la victime à moins de cinq mètres. Un homme de plus ou moins 40 ans. Et puis une Mercedes Vito noire trouée de deux ou trois balles. Dedans, le conducteur était décédé. Le passager blessé, la moitié du corps rempli de sang, mais conscient.”

Suite à ces faits dramatiques, le niveau d’alerte de l’Ocam dans la capitale est passé de 2 à 4, le niveau maximum, synonyme de “menace sérieuse et imminente. Ce niveau implique le déploiement de militaires dans les rues, les centres commerciaux et les lieux considérés comme “sensibles”, comme durant la période suivant les attentats de 2016.

Avant de passer à l’acte, l’individu armé a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il explique ses motivations. Il se revendique membre du groupe État islamique et affirme avoir tué trois personnes. À l’heure d'écrire ces lignes, les autorités ont confirmé le décès de deux personnes.

L'assaillant est Abdesalam L., un homme d'origine tunisienne âgé de 45 ans qui vit à Schaerbeek

L'assaillant est Abdesalam L., un homme d'origine tunisienne âgé de 45 ans qui vit à Schaerbeek. Il serait connu de nos services de renseignements pour sa radicalisation. Sa femme aurait été auditionnée au commissariat de Schaerbeek.

Son motif serait la vengeance, possiblement suite aux exemplaires du Coran qui ont été brûlés et/ou piétinés ces dernières semaines en Suède. Le pays a notamment autorisé une manifestation dont les organisateurs souhaitaient l’interdiction du livre sacré des Musulmans en Suède, ce qui n’a pas aidé les relations entre le pays européen et le Proche-Orient à s’améliorer.

Du côté du stade Roi Baudouin, l’incompréhension la plus totale régnait. La grande majorité des supporters ont pris connaissance des dramatiques incidents en cours de première mi-temps. Durant la pause, après de longues minutes d’attente, le speaker a finalement annoncé que le match était annulé et que les supporters étaient priés de rester sur place.

Pour mémoire, la Suède et le Danemark ont été le théâtre cet été de différents actes de profanations du Coran, qui ont déclenché une vague d’indignations internationales et provoqué des tensions entre ces pays scandinaves et plusieurs pays musulmans du Moyen-Orient.