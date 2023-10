”Les juifs terroristes” : des tags antisémites apparus sur des boutiques et des habitations à Bruxelles

Un message identique a été retrouvé sur la façade d’un magasin Louis Vuitton du haut de la ville.

Un peu plus loin, à la place Stéphanie, c’est l’inscription “Les juifs terrorise” qui a été découvert sur un mur.

Ce tag antisémite a été repéré à la place Stéphanie, à Bruxelles. ©DR

Dans le centre de Bruxelles, des habitants de confession juive ont également découvert dans le hall d’entrée de leur immeuble un tag antisémite. Ce couple de 85 ans est allé porter plainte à la police le 15 octobre.

”Au début, mes parents étaient sous le choc”, déplore leur fils Serge. “On a pensé que le tag antisémite nous étaient destinés car mes parents ont un nom identifiable comme juif. Mais ensuite, on a vu qu’il y avait d’autres tags avec les mêmes fautes d’orthographe sur des murs plus loin. Les auteurs ont peut-être simplement choisi notre mur parce qu’il était blanc. On ne sait pas. Ce qui est certain, c’est qu’à chaque fois que les tensions entre Israël et la Palestine s’intensifient, on observe une recrudescence des actes antisémites.”

Ce tag antisémite est apparu dans le centre de Bruxelles. ©DR

La police a été informée de la présence de ces tags antisémites, mais, lorsque les agents ont été envoyés sur place pour constater les faits, les tags avaient été nettoyés, nous informe Ilse Van de Keer, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale.

Le fait que ces messages antisémites sont apparus après l’attaque perpétrée par le Hamas en Israël le samedi 7 octobre laisse penser qu’ils ont un lien avec l’importation du conflit israélo-palestinien en Belgique.

Cette situation est "véritablement inquiétante" et "véritablement scandaleuse", a réagi le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB).