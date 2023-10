“Nous n’avons pas retenu les leçons du passé”: les moyens et l’organisation de la lutte antiterroriste belge sous le feu des critiques

À lire aussi

“Je suis affligé de voir qu’en Belgique et surtout en Belgique francophone, on ne qualifie pas correctement la brutalité et la violence islamiste, déplore le député Georges Dallemagne (Les Engagés). À force de ne pas qualifier correctement des actes intolérables et des appels à la haine à Bruxelles, on ne doit pas être surpris de voir des personnes passer à l’acte. Chez nous, il y a une atmosphère de radicalisme et de communautarisme insupportable et malheureusement, cela pousse certains individus à se dire être légitimes pour commettre des actes de violence. Et à Bruxelles, il y a une grande responsabilité politique à banaliser et nier la réalité de cette idéologie qui prend de l’ampleur. On sait que le salafisme est très présent et face à cette menace, il y a une forme d’incompétence et de déni depuis des années de la part de nos responsables”.

À lire aussi

Quelques jours après l’attentat d’Arras en France, cette nouvelle tuerie signe le retour de la menace terroriste djihadiste sur le continent européen. Depuis plusieurs mois, les pouvoirs publics et les services de renseignement alertent sur la possibilité de nouvelles attaques planifiées depuis l’étranger. Face à cette situation, le député des Engagés qui était membre de la commission d’enquête suite aux attentats bruxellois appelle à nouveau à la mise en place d’une commission de suivi des attentats terroristes.

guillement Comme en France, il y a un débat à avoir d'urgence sur la présence de ces individus qui menacent notre sécurité"

La Sûreté de l’État en pleine crise

À lire aussi

“Nous l’avons déjà demandée par deux fois sous cette législature mais on nous a répondu du côté de la majorité que ce n’était “pas nécessaire”, regrette-t-il. Au sein de l’OCAM, on voit qu’il n’y a toujours pas de nouveau patron depuis des années, ce qui n’est pas normal. Selon mes informations, la sûreté de l’État est également en pleine crise, il y a des soucis d’organisation, de partage des tâches et un des problèmes de réorganisation qui sont visiblement assez complexes. Il est tant qu’il y ait un suivi rapproché de la part du Parlement et que davantage de moyens soient accordés à ces services pour protéger la population. De plus, je suis très en colère quand je vois les manifestations autorisées à Bruxelles et organisées par des groupes antisémites, ces mêmes mouvements qui sont interdits en France et en Allemagne. Cela crée de la haine, quand comprendra-t-on enfin qu’il y a des limites à la liberté d’expression quand il s’agit d’appel à la haine ?”.

À lire aussi

Ce mardi, c’était également la cacophonie dans le milieu scolaire belge. Côté flamand, les athénées (le réseau GO) resteront portes closes à Bruxelles. Côté francophone en revanche, les établissements restent, aux dernières nouvelles, ouverts, conformément aux indications du fédéral. Une situation qui a suscité, à juste titre, l’incompréhension des parents, des enfants et du corps enseignant. Suite au drame, le niveau de la menace est passé de 2 à 4 dans la capitale et il est à 3 dans le reste de la Belgique.

“Cette personne était connue depuis 2016, cela doit donc nous interroger sur notre réactivité. Il était toujours sur notre territoire, on connaissait certaines adresses qu’il fréquentait, il y a un débat à avoir d’urgence comme en France sur la présence de ces individus chez nous qui menacent notre sécurité. En tout cas, le fait qu’il ait bénéficié de complices est une idée à ne pas écarter, la plus grande prudence s’impose. Le fédéral doit désormais donner des instructions claires, ce qui n’a pas été le cas depuis hier soir. Ces éléments démontrent que nous n’avons malheureusement pas appris des leçons du passé”.

À lire aussi

Et si les autorités policières et judiciaires estiment à ce stade que l’attentat de Bruxelles n’a pas de lien direct avec la guerre au Proche Orient, plusieurs criminologues ont fait part de leur désaccord, expliquant que c’est à la fois méconnaître ce qui fait le processus de radicalisation et les cibles vers lesquelles on concrétise cette radicalisation.

“On sait que la tension est très forte en Europe et même si certains disent qu’il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien chez nous, cela fait longtemps qu’il est ici, estime le député fédéral. Je ne comprends pas bien pourquoi le niveau d’alerte n’a pas été augmenté ces dernières semaines en Belgique, notamment suite à ce qui s’est passé à Arras et suite aux différents discours de haine qui pullulent sur les réseaux sociaux. Chez nous, il y a des individus radicalisés qui estiment que c’est le moment de passer à l’acte, que le contexte est propice”.