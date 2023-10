Père d’une petite fille, apprécié du voisinage et séjour occasionnel en Suède : qui est précisément Abdesalem L., le terroriste de Bruxelles ?

Qui est cet individu au parcours tumultueux ? L’homme a séjourné occasionnellement en Suède avant d’arriver en Belgique. Sur ses réseaux sociaux, on le voit prendre la pose à côté de sa fille sur une attraction de la Foire du Midi ou avec un ami sur la place De Bouckère de Bruxelles. Il vivait dans la commune de Schaerbeek avec son épouse qui, elle, travaille dans un salon de coiffure. Elle a été auditionnée au commissariat de Schaerbeek lundi soir directement après les attaques.

À lire aussi

Dans la foulée du massacre perpétré lundi soir, Abdesalem L. s’est filmé en mode selfie en se revendiquant être un combattant d’Allah. “Je suis de l’État islamique. On aime qui nous aime et on hait qui nous hait (sic). Nous vivons pour notre religion et nous mourrons pour notre religion. Votre frère s’est vengé au nom des musulmans. J’ai tué 3 Suédois jusqu’à présent Al hamdoulelah. Trois Suédois, oui. Ceux envers qui j’ai commis quelque chose de mal qu’ils me pardonnent. Et moi je pardonne à tout le monde.”

Le parquet fédéral n'exclut plus que les motivations de l’assaillant soient liées à la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Il est en effet apparu qu'Abdesalem L. avait partagé sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages de soutien au peuple palestinien. Il est donc possible que la situation au Proche-Orient a joué un rôle, mais une enquête plus approfondie devra révéler les motivations exactes de l'auteur de l'attaque terroriste, a rapporté mardi le parquet fédéral.

Dans le quartier Helmet, le voisinage le décrit comme quelqu’un de calme, gentil, poli et sans histoire. Visiblement, selon ses voisins, rien n’aurait pu laisser présager un tel passage à l’acte.

À lire aussi

Abdesalem L. était connu de la police tunisienne pour des faits de droit commun et non de terrorisme. Il était connu de la police belge pour des faits suspects relevant du trafic d’êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l’État. En juillet 2016, des informations ont été transmises à la Belgique par un service de police étranger, selon lesquelles l’homme affichait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour y mener le djihad. Sa dernière demande d’asile, refusée, remonte à octobre 2020.

Cette année, l’homme a pourtant fait parler de lui et attiré l’attention de la police. Il a menacé un occupant d’un centre d’asile en Campine via les réseaux sociaux. Cette personne l’a dénoncé et a affirmé que l’intéressé avait été condamné pour des faits de terrorisme en Tunisie. Raison pour laquelle la police judiciaire d’Anvers voulait l’interroger ce mardi.

À lire aussi

L’individu a également été repéré à une reprise dans une mosquée de Bruxelles en 2022. La “taskforce locale” de Bruxelles en a été avisée. Aucune mesure particulière n’a été prise. Sa date d’entrée dans le royaume n’a pas été communiquée. Le fait qu’il ne pouvait plus être localisé n’a pas permis d’organiser son retour vers son pays d’origine.